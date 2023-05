Le NPD albertain promet d’investir plus de 1 G$ à Calgary

Cette annonce prouve une fois de plus l’importance de la métropole pour le NPD et le Parti conservateur uni ( PCU ) lors de ces élections albertaines, estime la politologue Lori Williams.

Toutes les routes de la victoire passent par Calgary , croit-elle. Les deux partis ont besoin d’un nombre important de sièges à Calgary s’ils veulent obtenir une majorité et former le prochain gouvernement.

Une longue liste de projets

L’argent promis par Rachel Notley inclut toutes les promesses concernant la métropole faites par le NPD pour cette campagne électorale. Cela comprend des investissements, pour les quatre prochaines années, de :

150 M$ pour la construction du tronçon nord de la ligne verte du LRT ;

; 23 M$ pour la construction d’un nouvel hôpital dans le nord de la ville;

480 M$ pour 40 nouvelles écoles et la modernisation d’écoles déjà établies;

205 M$ pour aider à construire 11 500 logements abordables;

150 M$ pour la revitalisation du centre-ville.

Voici notre offre pour Calgary : une économie forte et résiliente avec de bons emplois, un centre-ville dynamique, des systèmes de santé et d’éducation améliorés, et un niveau de vie abordable avec des infrastructures de calibre mondial , a déclaré Rachel Notley, jeudi soir, devant une salle comble au centre communautaire du quartier Dalhousie, dans le nord de Calgary.

Le candidat du NPD dans Calgary-Buffalo, et ancien ministre des Finances, Joe Ceci, a reconnu vendredi en conférence de presse que certains montants annoncés ne sont pas suffisants pour assurer l’achèvement de tous ces projets.

Cent cinquante millions de dollars [pour la ligne verte] permettra de préparer le terrain, ce n’est pas tout l’argent nécessaire pour le tronçon nord , dit Joe Ceci. Nous voulons que les Calgariens sachent que nous serons là quand ce sera le temps, nous serons prêts.

Le coût de la première phase de construction de la ligne verte vers le sud est par exemple évalué à 5,5 G$.

La vision du PCU pour Calgary

Le Parti conservateur uni n’a pas chiffré l’ensemble de ses promesses électorales pour la ville de Calgary en une seule annonce comme le NPD vient de le faire.

Tout juste avant la campagne, Danielle Smith a annoncé que son gouvernement accorderait 300 M$ au projet de construction d’un nouveau centre d’événement à Calgary, sur une facture qui s'élèverait à plus de 1,2 G$.

Vingt millions de dollars ont été promis pour la création de 120 nouveaux espaces dans les programmes de médecine de l’Université de Calgary et de l’Université de l’Alberta, selon la plateforme du parti. Neuf millions de dollars ont aussi été annoncés pour rendre les transports en commun plus abordables à Calgary et Edmonton.

Le PCU a aussi promis de financer l’embauche de 50 nouveaux policiers pour la métropole.

Avec des informations de Tom Ross et Jade Markus