Un couple saskatchewanais transforme une ancienne école en ferme hydroponique

Depuis 2019, des rangées de plantes vertes ont remplacé des rangées de bureaux. De plus, des radis et des herbes aromatiques sont cultivés près des tableaux noirs, et des concombres grimpent au plafond.

Les Nel ont immigré dans la ville depuis l'Afrique du Sud, grâce à une possibilité d'emploi pour Jan Nel. Photo : Radio-Canada / Kendall Latimer

L'entreprise permet ainsi aux gens de consommer des produits locaux dans une région décrite comme le milieu de nulle part , selon June Nel, qui dirige l’entreprise Let-Us Grow Hydroponics aux côtés de son mari, Jan.

En effet, dans cette communauté isolée à environ 300 kilomètres au nord-est de Saskatoon, les produits sont disponibles dans les magasins locaux, mais la majeure partie de l'année, ils sont acheminés par camion depuis des endroits très éloignés.

Devant la fenêtre de leur service à l'auto, l’affluence ne faiblit pas.

L’entreprise offre des options de livraison, de ramassage et de service au volant pour les membres de la communauté. Photo : Radio-Canada / Kendall Latimer

Je n'avais pas vraiment réalisé à quel point la communauté l'aimerait et l'adopterait, et à quel point j'aimerais le faire , se réjouit la mère de famille June Nel.

Ces produits frais sont récoltés aujourd'hui, emballés aujourd'hui, dans le magasin demain ou sur votre table , poursuit-elle.

La production locale, une solution au problème d'approvisionnement.

Cependant, devenir jardiniers d'intérieur dans une ancienne école n'a pas toujours été un objectif pour les Nel, qui se sont installés dans la ville après avoir émigré d'Afrique du Sud, à la suite d'une possibilité d'emploi pour Jan Nel.

Le coupe vit à proximité de l'ancienne école Stewart-Hawke, qui était restée vide et risquait d'être démolie. Et lorsque la Ville a lancé un appel d'offres pour voir si quelqu'un pouvait utiliser l'établissement, il n’a pas hésité.

Lorsque mon mari m'a dit pour la première fois : "Faisons pousser de la laitue dans une cette école", je ne pensais pas vraiment que cela deviendrait ce que c'est aujourd'hui , reconnaît June Nel. Depuis, les Nel rêvent d'étendre leur activité pour enseigner leur art aux autres et construire une communauté.

June Nel, directrice de l’entreprise Let-Us Grow Hydroponics, dit que l'entreprise permet ainsi aux personnes de la communauté de consommer des produits locaux. Photo : Radio-Canada / Kendall Latimer

La professeure au département des sciences végétales de l'Université de la Saskatchewan Karen Tanino pense que les fermes hydroponiques peuvent contribuer à renforcer l'approvisionnement alimentaire local.

Elle souligne qu'elles sont plus durables que les exploitations traditionnelles dans la terre, car elles utilisent souvent de l'eau recyclée et nécessitent globalement moins d'eau.

En plein champ, la même quantité de tomates utiliserait environ 300 litres par kilogramme de tomates, alors qu'à l'intérieur, on utilise 4 litres par kilo , souligne-t-elle.

Karen Tanino reconnaît cependant que cette technologie est limitée à certains fruits et légumes et ne fonctionne pas pour les aliments de base comme les pommes de terre, les céréales ou les légumineuses.

À Hudson Bay, les Nel sont enthousiasmés par l'intérêt de la communauté pour leurs produits et espèrent étendre leur exploitation.

Si toutes les petites communautés de la Saskatchewan pouvaient avoir quelque chose de semblable, imaginez à quel point cela changerait notre façon de manger , conclut June Nel.

Avec les informations de Kendall Latimer