30 mois de prison pour avoir fraudé ses employeurs

Annie Dubé, qui habite maintenant dans les Laurentides, a reçu cette sentence vendredi au palais de justice de Val-d’Or après avoir reconnu sa culpabilité à des accusations de vol et de fraude à l’endroit de l'hôtel Quality Inn de Val-d’Or et de fraude envers l'entreprise Services miniers Nord-Ouest.

Alors qu’elle agissait comme contrôleur financier en 2014 et 2015, la femme aujourd'hui âgée de 46 ans a volé et détourné plus de 69 000 dollars au Quality Inn en manipulant certains dépôts qu’elle devait effectuer. Elle avait été arrêtée en 2016 concernant ces infractions après une enquête effectuée par une firme embauchée par la direction de l’hôtel.

En 2017, l'accusée a été embauchée comme technicienne comptable par Services miniers Nord-Ouest. Elle a alors utilisé plusieurs stratagèmes pour flouer son employeur de 339 000 $ entre 2018 et 2020. Elle a aussi impliqué son mari, Pierre Desrochers. Chauffeur pour le même employeur, elle lui a versé des sommes non autorisées sur sa paie.

Abus de confiance

Le juge Jacques Ladouceur, de la Cour du Québec, a insisté sur la gravité de ces crimes, d’autant plus qu’ils ont été commis en abusant de la confiance des employeurs.

« Là où ce genre de crime a le plus d’impact, c’est que c’est une trahison. Les gens font confiance et se font trahir. Quand quelqu’un arrive, qu’on ne connaît pas, qui commet un vol, il y a des conséquences. Mais là, ce sont des gens qu’on connaît et probablement qui vous appréciaient. » — Une citation de Le juge Jacques Ladouceur

Les propriétaires de Services miniers Nord-Ouest ont d’ailleurs fait part au tribunal de tous les impacts qu’ils ont subis avec cette fraude. Insomnie, stress, difficulté à faire confiance aux autres employés et devoir gérer toute cette affaire avec les policiers, les avocats et les assureurs.

En pleurs, Annie Dubé a expliqué qu’elle avait posé ces gestes pour aider sa mère aux prises avec des problèmes de santé. Son mari avait aussi dû cesser de travailler pendant un moment pour des raisons médicales.

Dans cette période-là, j’ai aidé mes proches d’une façon que je n’aurais pas dû, du mieux que je pouvais, mais ce n’était pas correct et je demande pardon aujourd’hui , a-t-elle déclaré à travers ses sanglots.

Des remboursements à faire

Le juge Ladouceur s’est rangé à la suggestion commune de Me Jonathan Poirier, du ministère public, et de Me Pierre Duval, de la défense, pour ainsi condamner l'accusée à une peine de 30 mois de détention dans un pénitencier fédéral.

Il lui sera aussi interdit, pour une durée de 20 ans, d’occuper un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel elle exercerait un pouvoir sur des biens immeubles, de l’argent ou des valeurs d’autrui.

Avec son mari, Annie Dubé a déjà conclu une entente de remboursement de 330 000 dollars envers Services miniers Nord-Ouest sur 20 an, entente entérinée par la Chambre civile de la Cour supérieure en avril dernier.

Le juge Ladouceur a aussi prononcé une ordonnance de remboursement de 72 300 dollars envers le Quality Inn de Val-d’Or. Elle devra aussi payer 13 500 dollars aux assureurs de l’hôtel. Annie Dubé et son mari devront verser de plus 10 000 $ aux assureurs de Services miniers Nord-Ouest.

Enfin, Pierre Desrochers a également plaidé coupable à des accusations de fraude. L'homme de 52 ans devra effectuer 240 heures de travaux communautaires.