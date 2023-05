Un projet pilote vise à prévenir les violences sexuelles dans des bars de Vancouver

La Ville de Vancouver lance un projet pilote pour prévenir les violences sexuelles dans les bars et les restaurants, des lieux où la consommation d'alcool et les relations de pouvoir entre clients et employés peuvent mener à des situations d'abus, selon elle.

Six établissements ont accepté de participer au projet pilote d'un an Last Call , qui offre des formations de prévention des violences sexuelles aux employés et sur la façon d'intervenir en situation de harcèlement. Les entreprises sont également inscrites gratuitement à l’application mobile #NotMe, qui permet aux employés et aux clients de signaler des abus de manière anonyme aux gérants, pendant un an.

Les travailleurs de la restauration peuvent se sentir obligés de tolérer certains comportements à cause de la différence de pouvoir entre le client et le serveur, dit Elmer Flores, gérant du restaurant de la brasserie Parallel 49, qui participe au projet pilote.

Cela fait 11 ans que je travaille dans l’industrie, dit-il. Ça évolue, mais je crois que nous sommes devenus un peu complaisants par rapport à la violence sexuelle. C’est en lien avec la dynamique de pouvoir des pourboires, l’idée que l’on n’aura pas de pourboire à moins que l’on accepte de la violence sexuelle de la part d’un client , explique-t-il.

Le projet se fait en collaboration avec Good Night Out, un organisme de la Colombie-Britannique qui se spécialise dans la création d’ateliers pour les restaurants, les bars et les festivals pour prévenir les violences sexuelles. On sait que le harcèlement sexuel touche tous les secteurs, mais il y a vraiment des risques particuliers dans le domaine de la restauration , affirme la directrice de l’éducation de l’organisme, Stacey Forrester.

Un silence oppressif dans l'industrie, par le passé

J’aurais aimé qu’un tel programme existe quand j'ai commencé dans l’industrie , dit Tracey Martin, qui travaille à présent au département des ressources humaines de la brasserie Parallel 49. Elle affirme qu'auparavant, une culture du silence régnait dans l'industrie, où l’on ne dénonçait jamais un client.

J’aurais aimé savoir que lorsqu’on tient tête à quelqu’un, d’une manière respectueuse, il ne va pas y avoir de conséquence. Si la violence sexuelle est plutôt rare dans son établissement, elle soutient que certaines zones du centre-ville de Vancouver auraient aussi besoin d’un tel programme de formation. En ce moment, seulement six restaurants participent au projet. C’est minime, compte tenu de la grandeur de l’industrie.

La brasserie Parallel 49 est l'un des six établissements de Vancouver qui a accepté de participer au projet pilote Last Call. Les autres sont Donnellan's Irish Pub, Greta, Hyne's Irish Pub, Shamrock Bar and Grill, et Smith’s Irish Pub. Photo : Radio-Canada / William Burr

La Ville affirme vouloir porter attention, en particulier, à rendre les espaces plus sécuritaires pour les personnes marginalisées, y compris les femmes, les personnes transgenres, non binaires et bispirituelles.

Je crois que lorsque nous formons notre personnel, nous leur permettons de créer une culture de sécurité, de respect et d’inclusion dans leur milieu de travail, et cela a une valeur réelle pour eux , ajoute Tracey Martin.

« On ne traite pas la formation comme une autre "tâche accomplie" à laquelle on ne pensera plus. L’idée c’est que maintenant que nous avons fait cette formation, on peut parler de cela avec aisance, la stigmatisation est amoindrie, et les gens n’ont pas à avoir honte si une telle chose leur arrive. » — Une citation de Tracey Martin, gérante Personnes et culture à la brasserie Parallel 49

Le nombre d’agressions sexuelles déclarées par la police a atteint, en 2021, son plus haut niveau au pays depuis 1996, selon Statistique Canada.  (Nouvelle fenêtre) D'après ces données, la police a déclaré 34 242 agressions sexuelles en 2021, ce qui se traduit par un taux de 90 cas pour 100 000 habitants.

D’ailleurs, selon la Fondation canadienne des femmes, seulement 6 % des agressions sexuelles sont signalées à la police.