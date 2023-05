Deux collisions envoient 14 personnes à l’hôpital, dont 2 dans un état grave

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Sherwood Park enquête vendredi sur deux collisions impliquant plusieurs véhicules. La première est survenue à l'intersection de l'autoroute 21 et du chemin de canton 520, la seconde à l'intersection de l'autoroute 14 et du chemin de rang 231, dans le comté de Strathcona, en Alberta.

Concernant la première collision, les agents de la GRC ont compté 12 véhicules impliqués, tandis que 34 véhicules sont impliqués dans la deuxième collision, dont quatre semi-remorques, indique un communiqué de la GRC .

Dans la première collision, deux conducteurs ont été transportés à l'hôpital pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger, alors que les autres conducteurs ont été transportés par autobus au Millennium Place, dans le comté de Strathcona. L'autoroute 21 est maintenant rouverte.

Dans la seconde collision, 12 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont deux dans un état critique. Une personne a été héliportée, les autres ont été transportées en autobus.