« La fête des Mères, ça a été longtemps la pire journée de l’année pour moi »

« À un moment donné, je voulais tellement être enceinte que je me mettais une poupée sous mon chandail. J’allais prendre une marche, comme ça. Je singeais la plénitude des femmes enceintes et j’observais les gens m’observer », raconte Myriam Beaudoin, un sourire en coin.

Pourtant, elle a l'air plutôt sage, Myriam Beaudoin. En ce matin printanier et bourgeonnant, elle est impeccablement coiffée, maquillée, habillée. Elle est enseignante, écrivaine. Elle possède deux diplômes de maîtrise. Cette quête de fertilité, ça rend fou! résume-t-elle.

Pendant 15 ans, 365 jours par année, Myriam Beaudoin a voulu être mère et a été torturée par le fait de ne pas le devenir. J’étais à la guerre. J’allais vaincre l’infertilité. Quand elle parle aujourd’hui de ce combat interminable, elle utilise encore des mots qu’on associe aux luttes armées. Je me suis cachée dans des tranchées pour survivre tellement je souffrais , dit-elle, par exemple. Son ennemi : une infertilité inexpliquée.

Un diagnostic terrible parce que tout un chacun se sent autorisé à te prodiguer des conseils, te donner leurs avis. Du genre : "tu es trop stressée". Ou alors : "veux-tu garder mes enfants? Tu vas voir, ce n’est pas toujours rose les enfants, tu vas changer d’idée."

Pour vaincre l’adversaire, Myriam Beaudoin n’a reculé devant aucune tactique. Des cliniques de fertilité, bien sûr, mais elle a aussi laissé des milliers et des milliers de dollars à des herboristes, des ostéopathes, des acupuncteurs. Elle a fait de l’hypnose, du yoga pro-fertilité , de l’art thérapie, elle a consulté une cartomancienne et une thérapeute en sandales et veste de laine qui lui caressait l’épaule pour la libérer de ses blocages hérités des générations passées.

Moi qui aime les bijoux, je n’en portais plus parce qu’on m’avait dit que ça bloquait l’énergie reproductive. J’ai changé les meubles de place dans la chambre pour faire circuler l’énergie. J’ai mis des bouillottes sur mon ventre parce qu’on m’avait dit, en acupuncture, que mon corps était trop froid. J’étais déterminée jusqu’à l’aveuglement.

L’écrivaine ne pouvait concevoir sa vie sans enfant. Je me sentais coupable d’être femme et d’être vide. Je me disais que mes bras devaient servir à prendre, consoler, cajoler , dit l’écrivaine, qui s’est servie de cette lutte contre l’infertilité comme matière première dans un roman intitulé Épiphanie, publié chez Leméac en 2019. Myriam Beaudoin me dit dans sa jolie cuisine, où il y a désormais les dessins de ses deux gamines affichés sur les murs, que si elle désirait tant être mère, c’est qu’elle avait l’impression de ne pas assumer le rôle pour lequel elle était née .

Marie-Claude Élie-Morin Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

J’ai souligné cette phrase dans mon carnet de notes, songeuse. J’ai pris congé de Myriam pour aller rejoindre Marie-Claude Élie-Morin que j’ai connue à l’université et que je croise au fruit du hasard depuis des années, depuis que nous habitons le même quartier, et dont j’ai suivi le parcours ardu vers la maternité. Dix ans de galère pour devenir mère.

Pendant toutes ces années-là, la journée de la fête des Mères, pour moi, c’était la pire journée de l’année. J’évitais les réseaux sociaux pendant quelques jours pour ne pas voir ces photos d’enfants qui vont porter des déjeuners au lit à maman , me dit-elle.

Je la savais, car elle me l’a déjà dit au détour d’une conversation fortuite sur un coin de rue. Et quand il y a eu ce ramdam autour de la fête des Mères que des enseignantes ont décidé de ne pas souligner pour ne pas blesser des élèves qui n’avaient pas de maman, j’ai pensé à elle et à toutes ces femmes pour qui le désir de maternité frustré se transforme en un gouffre de tristesse.

Je suis féministe et ça me levait le cœur de penser comme ça, de penser que je devais absolument, comme femme, être mère. J’avais besoin de ce lien-là pour exister, quelqu’un qui m’attache au monde , me dit-elle. Je me sentais défectueuse de ne pas y arriver. J’avais honte.

Après 10 ans de traitements, de deuils, de frustrations, de profondes tristesses, après une petite fortune engloutie dans ce désir plus grand que tout, Marie-Claude Élie Morin est finalement devenue maman. C’est étrange, mais je me sens encore en marge des autres mères. Je suis plus vieille que les autres mamans à la garderie , remarque-t-elle, mais c’est plus profond que cela. Je l’ai tellement désiré depuis longtemps que je ne me sens pas tout à fait une maman comme les autres.

Scénariste, auteure, journaliste indépendante, Marie-Claude Élie Morin a entrepris des études pour devenir thérapeute et aider les femmes à franchir ce Rubicon de l’infertilité dont on ne parle pas beaucoup dans l’espace public.

La santé mentale autour des problèmes de reproduction, ce n’est pas un sujet mis de l’avant. Quand j’étais dans le processus de fertilité, je demandais souvent aux médecins : "est-ce qu’il y a quelqu’un pour m’aider, quelqu’un à qui je pourrais en parler?" Parce que quand t’es là-dedans, tu t’effondres à chaque échec.

Marie-Claude évoque aussi le fait que tous ces traitements laissent des traces. Les gens n’ont aucune idée à quel point c’est déshumanisant, une violence contre le corps.

Nadia* ( nom fictif) a connu tant d'échecs qu’elle ne les compte plus. Mais au bout de six ans, elle a fini par tomber enceinte de jumelles. Ce calvaire a fait de moi une mère névrosée, je le sais , dit-elle d’un sourire songeur, lucide. Je suis hyper protectrice. C’est difficile de ne pas être une mère hélicoptère quand tu en as tant rêvé, que tu en as tant bavé pour le devenir. La professionnelle dans la jeune quarantaine n’a pas envie de sortir, d’aller au restaurant, de partir en amoureux dans le Sud avec son chum. Je veux juste être avec mes enfants.

Le désir d’être mère a occupé le plus clair de sa trentaine. Sa maternité l’occupe à temps plein. Pourtant, elle pense déjà, elle craint déjà, le départ de ses poussins. Je serai quoi, moi, quand elles partiront, quand elles n’auront plus besoin de moi? se demande-t-elle, me demande-t-elle…

Je n’ai pas de réponse. Surtout que moi, je n’ai pas d’enfants et que j’ai longtemps désiré en avoir.