Un incendie criminel par jour pour les commerces du Grand Montréal

Le restaurant, situé sur le boulevard Curé-Labelle, fermera ses portes après avoir été abandonné par son assureur. Une conséquence directe du refus des propriétaires de céder aux présumées extorsions provenant du crime organisé.

Tu es abandonné par tes assureurs et tu payes tes primes. Une chose arrive et tu es résilié. Tu ne peux rien faire, c'est une aggravation de risques pour eux, c'est leur droit, il n'y a rien qui te protège , relate la sœur de la copropriétaire du restaurant.

Le sentiment d'injustice est partagé par d'autres propriétaires de commerces du Grand Montréal qui, eux aussi, ont été victimes d'incendies criminels au cours du dernier mois.

Le phénomène prend de l'ampleur et a déjà mené à l'arrestation de 34 suspects pour 220 incendies criminels depuis 2023, selon des données récoltées par le journal La Presse et confirmées par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

À titre comparatif, en 2022, 473 incendies criminels ont été répertoriés sur le territoire et 66 suspects ont été arrêtés.

C'est une tactique qui est connue , selon le policier retraité de la section de renseignements du SPVM , André Gélinas.

Des groupes criminalisés décident de s'en prendre à des commerçants qui sont prospères. C'est toujours pour essayer d'extorquer de l'argent : "Si tu ne nous payes pas un montant d'argent qui est déterminé, tu t'exposes à des représailles" , a-t-il ajouté lors d'une entrevue à ICI RDI.

Les propriétaires du restaurant à Laval se sont exprimés publiquement pour dénoncer les actes criminels, une rareté parmi les commerçants victimes de tels actes, mais craintifs des représailles.

Si personne ne parle, si personne ne protège les commerçants, tout va fermer. Aujourd'hui c'est eux, demain ça va être qui? , s'exclame la sœur de la copropriétaire des Nuits de Beyrouth.

Le policier retraité du SPVM a salué le courage du restaurant lavallois et a encouragé les autres commerçants à faire de même.

« Ce genre de criminalité ne pourra jamais s'enrayer si les gens [...] décident de ne pas parler. C'est la seule façon de mettre fin à ce cercle vicieux. Si on cède et si on tolère, on leur donne raison et [les organisations criminelles] vont continuer à perpétrer leurs actions qui sont absolument inacceptables. »