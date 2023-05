Diplomate chinois expulsé : le SCRS surveillait Zhao Wei depuis plusieurs années

Le diplomate chinois Zhao Wei, récemment déclaré persona non grata au Canada, était dans la ligne de mire du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) depuis 2019, a révélé le quotidien The Globe and Mail, vendredi. La nouvelle a soulevé l'ire de l'opposition : pourquoi Ottawa a-t-il attendu que l'histoire soit dévoilée dans les médias avant d'agir?

Ottawa a annoncé l'expulsion du diplomate lundi, après des révélations selon lesquelles ce dernier aurait tenté d'intimider la famille du député conservateur Michael Chong à Hong Kong. Il doit quitter le pays d'ici samedi après-midi.

Selon les informations rapportées vendredi par The Globe and Mail, qui n'ont pas été vérifiées par Radio-Canada, le comportement de Zhao Wei était scruté depuis quelques années et ces renseignements auraient été transmis au ministère des Affaires étrangères en 2020.

Le diplomate aurait disposé d'un réseau de complices afin de garder à l'œil différents opposants au régime chinois en sol canadien, notamment des militants pour les droits des Ouïgours et des membres du mouvement prodémocratie à Hong Kong.

Les libéraux sont démasqués , a scandé le porte-parole du Bloc québécois en matière d’éthique, à la Chambre des communes, vendredi. Ils ne veulent ni agir contre l’ingérence chinoise ni faire la lumière. À quand une commission d’enquête publique et indépendante?

Son ministère le savait depuis 2020 , a ajouté Luc Berthold, leader parlementaire adjoint de l’opposition officielle à Ottawa. Pourquoi le premier ministre a-t-il laissé cet agent agir au Canada sous couvert diplomatique pendant trois ans? Combien de Canadiens en ont été victimes?

En conférence de presse, plus tard dans la journée, Justin Trudeau a affirmé que son gouvernement avait mené des actions claires plus tôt cette semaine et qu'il ne serait intimidé par personne .

La pression monte

Les récentes révélations accentuent la pression mise sur Ottawa pour faire la lumière sur l'ingérence chinoise dans le pays au cours des dernières années.

Le député Michael Chong déplore de ne jamais avoir été informé des tentatives d'intimidation qui visaient ses proches avant que l'histoire sorte au grand jour. Mercredi, les députés de la Chambre des communes ont voté à l'unanimité une motion demandant au comité de procédure d'étudier ces allégations.

En réponse à l'expulsion de Zhao Wei, Pékin a annoncé le renvoi de Jennifer Lynn Lalonde, consule du Canada à Shanghai.

Au cours des derniers mois, une série de reportages de The Globe and Mail et du réseau Global ont décrit des tentatives d'ingérence orchestrées par la Chine lors des campagnes électorales fédérales de 2019 et de 2021.

Le rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, David Johnston, a jusqu'au 23 mai pour décider si une enquête publique sur la question est nécessaire.

Avec les informations de Louis Blouin