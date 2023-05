Inauguration des nouveaux locaux de la Société économique de l’Ontario à Sudbury

Les nouveaux bureaux de l’organisme se situent dans le sous-sol du bâtiment où se trouve le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury.

La SÉO avait fermé son bureau dans le centre commercial Elm à Sudbury en 2021, en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

Le bureau de la SÉO est installé dans le sous-sol du bureau qui abrite le centre de santé sur la rue Frood. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

L’organisme s’est officiellement installé dans ces locaux en novembre dernier, mais a attendu la fin complète des mesures sanitaires dans le bâtiment du centre de santé avant de l’inaugurer en compagnie de ses partenaires locaux.

Le directeur général de la SÉO , Patrick Cloutier, indique que son organisme est enthousiaste d’accueillir des gens de la communauté dans son local.

Plusieurs dizaines d’invités provenant de divers organismes économiques et francophones ont participé à l’inauguration des lieux.

Au sein de ces locaux, la SÉO, auparavant le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE) Ontario, offre des services d’employabilité aux nouveaux arrivants, et des services aux entreprises et aux entrepreneurs dans le Nord de l’Ontario.

On couvre l'employabilité des deux côtés, l'employeur et l'employé, mais on offre également des services au niveau de l'entrepreneuriat, du développement économique , explique M. Cloutier.

En ce qui concerne le choix de s’installer dans le centre-ville du Grand Sudbury, M. Cloutier affirme qu’ on est près des organismes semblables aux nôtres, avec nos partenaires avec qui on travaille; pour nous, c'est un choix qui va de soi .

Denis Laframboise, président du conseil d'administration de la Société économique de l'Ontario, indique quant à lui que c’est encore important d'avoir un lieu physique, parce qu’on rencontre les entrepreneurs, on rencontre les nouveaux arrivants. On veut s'assurer que ces gens-là soient bienvenus dans nos locaux.

Aider les entreprises à surmonter la pénurie de main-d’œuvre

M. Laframboise affirme que la présence de la SÉO dans la région permet d’aider les entreprises francophones de la région à réussir, malgré les difficultés liées à la pénurie de main-d’œuvre.

Ce qui est important pour nous, c’est la francophonie, soutenir nos entrepreneurs, mais aussi recevoir les nouveaux éléments francophones, puis [nous] assurer que ces gens-là ont un bon emploi avec un salaire équitable , explique-t-il.

Denis Laframboise est président du conseil d'administration de la Société économique de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Il faut aussi s'assurer aussi que les entrepreneurs ont de la main-d'œuvre pour continuer à fonctionner, parce qu'à ce moment-ci, on a une pénurie de main-d'œuvre , ajoute-t-il.

La députée fédérale de Sudbury Vivianne Lapointe abonde dans le même sens, disant que des organisations comme [la] SÉO jouent un rôle très important, en donnant leur appui non seulement à des nouveaux arrivés, mais aussi aux employeurs, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre .

M. Laframboise indique qu’il souhaite continuer de développer les services de l’organisme, basé à Ottawa, dans d’autres villes du Nord de l’Ontario.