Saguenay veut nommer l’édifice de Revenu Québec en l'honneur de Francis Dufour

La Société nationale des Québécois et Québécoise du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SNQ-SLSJ) revendique depuis quelque temps qu’un établissement du secteur Arvida soit nommé en l’honneur de Francis Dufour.

On avait plusieurs idées en tête, mais étant donné que le secteur Arvida est un site historique déclaré par le gouvernement du Québec, c’est plus complexe de nommer des édifices ou des boulevards. Les appellations sont toujours plus contrôlées. On est donc venu à proposer le bâtiment de Revenu Québec , explique le président de l’arrondissement de Jonquière, Carl Dufour.

Le président de la SNQ-SLSJ se dit ravi de cette nouvelle. Selon lui, l’ancien homme politique mérite grandement un tel honneur.

Il a marqué Jonquière pour toujours avec son implication. Il a dédié sa vie aux autres et au bien commun. C’est un homme vraiment important pour la région , mentionne-t-il.

L'ancien maire d'Arvida et de Jonquière, Francis Dufour, est décédé en 2020 à l'âge de 91 ans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Décédé en 2020, Francis Dufour a eu une très longue vie politique. En plus d’avoir été maire d’Arvida et de Jonquière, il a été député péquiste de 1985 à 1996. Il a également été conseiller municipal au début de sa carrière.

Une fois que la demande sera envoyée, la Ville aura des discussions avec le gouvernement du Québec. Une rencontre avec le député de Jonquière Yannick Gagnon est également prévue.

Les membres de la famille de l’ancien député ont donné leur accord pour le projet.

Un texte d'Alexis Desnoyers-Muckle