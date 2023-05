La chaleur prévue ce week-end fait bondir le risque d’incendie dans l’ouest du pays

Nassima Way

Nassima Way

Nassima Way

Nassima Way (accéder à la page de l'auteur)

Ce n'est pas qu'en Alberta que les températures dépasseront 30 degrés Celsius. Environnement Canada prévoit également de la chaleur en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest, ce qui fait bondir le risque d'incendie dans l'Ouest canadien.

Nous allons peut-être atteindre des records de température. Nous devrons donc attendre pour le voir , dit Terri Lang, météorologiste à Environnement Canada, qui rappelle que, si le centre de l'Alberta a reçu de la pluie, il n'y en a eu presque aucune dans le nord.

Les températures atteindront des maximums de 30 à 36 degrés à l'intérieur-centre et l'intérieur-sud, et [des maximums] 24 à 29 degrés sur les régions nord. Les minimums au cours de la nuit et en début de matinée devraient être de l'ordre de 10 à 16 degrés , dit Environnement Canada.

L'intérieur de la Colombie-Britannique connaîtra du temps anormalement chaud à compter de vendredi, précise l’agence fédérale.

Certaines régions de la Saskatchewan auront des pointes de chaleur, surtout mardi, lorsque le mercure atteindra 31 degrés Celsius avant de redescendre le lendemain.

Un risque d’incendie extrême qui s’étend au-delà de l’Alberta

Mike Flannigan, spécialiste de l’Université Thompson Rivers, à Kamloops, dit que les prévisions d'Environnement Canada sont dangereuses, car elles créent les conditions propices au déclenchement de feux dans l’ensemble de l’Ouest canadien.

Je ne m'inquiète pas seulement pour l'Alberta, mais aussi pour le nord-est de la Colombie-Britannique, certaines parties du nord de la Saskatchewan et même certaines parties du sud des Territoires du Nord-Ouest , dit-il.

Selon Ressources naturelles Canada, le risque d’incendie en ce moment est extrême dans le nord de l’Alberta, le sud des Territoires du Nord-Ouest et dans quelques régions de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique.

Le risque extrême indique la possibilité d’un feu de cimes à forte intensité et à propagation rapide. Très difficile à contrôler. Les mesures de suppression sont limitées aux flancs, et seules des actions indirectes sont possibles au front de l'incendie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Selon les prévisions du risque d'incendie du 12 au 15 mai 2023, la zone à risque élevé (en rouge) atteindra son apogée au cours de la fin de semaine. Dimanche, tout le territoire de l'Alberta et de la Saskatchewan, ainsi que d'importantes régions des Territoires du Nord-Ouest, entre autres, sont à haut risque. Le risque reste très élevé lundi. Photo : Radio-Canada / Ressources naturelles Canada

Le 13 mai, ce risque se propagera dans le centre et le sud-est de l’Alberta, mais aussi dans le nord-ouest et le sud-ouest de la Saskatchewan.

Dimanche, le risque extrême d'incendie couvrira pratiquement toute l’Alberta, sauf les Rocheuses, de même que la majorité de la Saskatchewan, à l'exclusion du sud. Il sera aussi intense sur une bonne partie des Territoires du Nord-Ouest.

L’intensité de ce risque commencera à diminuer lundi, mais il sera toujours très élevé dans le centre et le nord de l’Alberta et de la Saskatchewan, ainsi que dans le sud des Territoires du Nord-Ouest.

Avec des informations de Christy Climenhaga