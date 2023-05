Fenêtre propice aux aurores boréales dans l’Est-du-Québec

Le soleil a des cycles d'environ 11, 12 ans durant lesquels on peut observer plus ou moins de taches à sa surface, explique le responsable des sciences solaires à l’Agence spatiale canadienne, Pierre Langlois.

« Plus il y a de taches sur le soleil, plus il y a d'activités solaires, plus il y a d’explosions sur le soleil, plus il y a de particules qui nous atteignent, plus il va y avoir des aurores boréales. » — Une citation de Pierre Langlois, responsable des sciences solaires à l’Agence spatiale canadienne

Ces taches sont un signe d’agitation, dit-il. Entre 2018 et 2020, il n'y avait presque pas de taches sur le soleil, rapporte le scientifique.

Selon lui, il est difficile de prédire avec exactitude la fin du cycle que nous vivons actuellement, mais la fenêtre pour les observations devrait être favorable au moins jusqu’en 2024, 2025.

Le photographe Jean-Christophe Lemay, installé au Bas-Saint-Laurent depuis cinq ans, a lui aussi remarqué une plus grande quantité d’aurores boréales. Il a été surpris d’en voir autant dans la région, particulièrement il y a quelques semaines.

Le photographe Jean-Christophe Lemay Photo : gracieuseté de Jean-Christophe Lemay

« [C'est] probablement les plus belles aurores boréales que j’ai vues de toute ma vie dans le Bas-Saint-Laurent. » — Une citation de Jean-Christophe Lemay, photographe

Il affirme que c'est une super période présentement pour les photographier.

Bien que l’on puisse parfois les observer au nord du 47e parallèle, les aurores boréales sont concentrées dans les deux pôles. Au Canada, le Nord-du-Québec est le lieu à privilégier. Cependant, lorsque l’activité solaire est plus intense, il est possible de les voir plus au sud, comme ce fut le cas dernièrement.

Aurore boréale captée au territoire d'Eeyou Istchee, Baie-James, dans le Nord-du-Québec Photo : gracieuseté de Jean-Christophe Lemay

M. Langlois explique que les aurores boréales peuvent être comparées à un tube de néon. Quand on lui fournit de l’énergie avec de l’électricité, il s’allume. Ce qui forme les aurores boréales, ce sont des gaz ionisés qui se trouvent dans l'atmosphère qui s'allument lors des tempêtes solaires.

« Les couleurs ne dépendent pas de la particule qui s'allume, mais de la composition de l'atmosphère. » — Une citation de Pierre Langlois

C’est le gaz neutre qui va devenir soit du rouge, du vert ou du violet. À cette altitude-là, les gaz se séparent selon leur densité.

Le scientifique ajoute que la raison pour laquelle on observe des bandes de couleurs et non pas un ciel éclairé également, c’est parce que les courants qui servent à former cette lumière-là sont guidés par la ligne de champ magnétique .

Aurores boréales au-dessus du Saint-Laurent le 2 octobre 2022 Photo : gracieuseté de Jean-Christophe Lemay

Comme moi à partir de Saint-Hubert, si on suivait la ligne de champ magnétique, j’irais dans le ciel et j’arriverais sur l'hémisphère sud , dit-il.

Les aurores bas-laurentiennes teintées de vert

Jean-Christophe Lemay observe que dans le ciel bas-laurentien, les aurores boréales sont plus vertes, mais il y a parfois d’autres couleurs qu'on ne perçoit pas à l'œil nu.

« Pour les aurores boréales, il y a en bas de 10 couleurs. » — Une citation de Pierre Langlois, scientifique

Aurores boréales au Bas-Saint-Laurent le 27 février 2023 Photo : gracieuseté de Jean-Christophe Lemay

Comme les nuages, les aurores boréales ont plusieurs formes. Elles peuvent danser dans le ciel, faire des pulsations comme un battement de cœur.

Dans la dernière tempête solaire hallucinante, il n’y a pas si longtemps, celle-là, on voyait vraiment bien les couleurs à l'œil nu , dit Jean-Christophe Lemay.

Comment les observer

Lorsque l’intensité des aurores boréales est faible, elles ressemblent presque à un nuage. Donc, pour les observateurs qui n'ont pas l'œil aguerri, cela peut passer sous le radar, explique le photographe. C’est comme un halo blanc , dit-il.

De par son métier, Jean-Christophe Lemay est bien équipé pour vivre sa passion de chasseur d'aurores. Toutefois, il n’est pas essentiel d'avoir un appareil professionnel pour les immortaliser. Les téléphones de nouvelle génération permettent de les photographier et de voir les subtilités que nous ne pourrions pas voir autrement. C’était impensable avant , selon lui.

Le photographe Jean-Christophe Lemay observe les aurores boréales. Photo : gracieuseté de Jean-Christophe Lemay

Pour ceux qui souhaitent partir à la chasse de ces couleurs célestes, certaines pages sur les réseaux sociaux, comme Aurores boréales du Québec, donnent des informations sur l'activité solaire et les probabilités de voir des aurores.

Il a également des applications pour les téléphones intelligents, comme Aurora Alerts et Aurora Now, avec lesquelles il est possible de recevoir des alertes pour ne rien manquer, décrit Jean-Christophe Lemay.

Aurores boréales Photo : gracieuseté de Jean-Christophe Lemay

L’astuce pour les néophytes, c’est de regarder régulièrement les données puis d’apprendre à les interpréter.

Avec un peu de patience et une belle nuit dégagée, tous peuvent donc observer ce phénomène météorologique qui fascine encore l’imaginaire des scientifiques.