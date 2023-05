François Legault réitère son engagement de construire une nouvelle école à Sherbrooke

Le premier ministre est arrivé à Sherbrooke vendredi en vue du congrès de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui se déroulera cette fin de semaine.

La construction d'une nouvelle école Mitchell-Montcalm d'ici 2026 représentait une promesse électorale de la CAQ. La Ville de Sherbrooke espère que Québec assumera les coûts du terrain du futur établissement scolaire.

On va la faire, l'école. La seule chose, c'est qu'actuellement, les règles, c'est que quand on construit une école, les villes doivent payer le terrain. Moi, je dois faire attention, car si je fais une exception, il faut être certain que des comparables, je vais être obligé d'être équitable et de faire la même chose. On est en train d'examiner ces règles-là , a expliqué le premier ministre pendant un point de presse organisé dans le champ de tulipes de la ferme St-Élie.

Évelyne Beaudin « vraiment heureuse » de sa rencontre avec le premier ministre

La mairesse Évelyne Beaudin a accueilli François Legault à l'Hôtel de Ville. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

La question des écoles, dont celle de Mitchell-Montcalm, a aussi été abordée lors d'une rencontre organisée entre François Legault et la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin plus tôt dans la journée. Mon objectif principal était surtout d’obtenir son appui pour pouvoir ensuite en parler avec le ministre Bernard Drainville. Ça, ça a été atteint. Je sens que je vais pouvoir avoir une rencontre avec lui, on parle d’ici deux semaines, potentiellement , soutient-elle.

Avec M. Legault, je voulais parler du futur : qu’est-ce qu’on fait pour s’assurer d’avoir tout le temps les écoles dont on a besoin, que ce soit dans 10 ans ou 20 ans? Il faut réfléchir un peu plus à long terme. On a l'enjeu de l’école secondaire immédiat, mais on a plein d’autres enjeux qui vont surgir dans les prochaines années, et c’est important de développer un système pour pouvoir s’y attaquer , ajoute-t-elle.

En général, la mairesse se dit « vraiment heureuse » de sa rencontre avec le premier ministre, qui a duré une quarantaine de minutes à l'Hôtel de Ville de Sherbrooke. « Monsieur Legault a démontré, pour moi, une belle sensibilité, une belle ouverture », souligne-t-elle.

« J’ai eu l’impression que le premier ministre était sensible aux différentes idées que je lui apportais. J’ai voulu aussi lui démontrer qu’on était capable d’avoir de l’ouverture par rapport aux différents défis que vit le gouvernement du Québec. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Évelyne Beaudin et François Legault ont également discuté d'un éventuel lien ferroviaire entre Sherbrooke et Montréal. J’ai voulu éviter d’aller avec ma liste d’épicerie. C’est sûr que j’ai plusieurs demandes pour la Ville de Sherbrooke, mais mes demandes spécifiques, je les garde pour les autres ministres. [...] Mais on a quand même abordé la question du transport, notamment la question d’un projet de train entre Sherbrooke et Montréal. On a parlé aussi de transport à l’intérieur de la Ville de Sherbrooke, de transport collectif , explique la mairesse.

La question des écoles a notamment été abordée entre Évelyne Beaudin et le premier ministre. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

Vote de confiance

Un vote de confiance est prévu pendant la fin de semaine. En 2014, François Legault avait récolté un score de plus de 97 %. Cette année, la grogne suscitée par l’abandon du troisième lien routier à Québec pourrait cependant teinter le résultat du vote.

On est toujours un peu fébrile, parce que ça fait 4 ans et demi que je gouverne. Quand on gouverne, on prend des décisions, on peut décevoir des gens, mais je suis confiant que les gens vont m’appuyer , a tout de même déclaré le premier ministre lors de son point de presse.

Des syndicats comptent se faire entendre

Les militants doivent être nombreux au Centre de foires de Sherbrooke, où se tiendra le congrès pendant la fin de semaine. Les forces de l'ordre se préparent par ailleurs à l'arrivée de centaines de manifestants qui veulent se faire entendre, alors que l'événement représentera le premier grand rassemblement de la CAQ depuis l’élection d’octobre dernier.

Plus tôt cette semaine, le site du Centre de foires a été clôturé et des barrières de sécurité sont installées depuis vendredi matin pour contenir les manifestants.

Le Service de police de Sherbrooke se prépare au congrès de la CAQ. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Selon des informations obtenues par Radio-Canada, plus de 1500 personnes venant de partout au Québec comptent manifester samedi. Des organismes communautaires ainsi que les grandes centrales syndicales doivent être présents. Les employés du secteur public, qui sont en négociations pour renouveler leur convention collective, ont l’intention de clamer que les offres salariales sur la table sont insuffisantes.

« Le message va être très clair. Ce qui est sur la table présentement n’est pas acceptable. On ne peut pas se contenter d’un appauvrissement encore, c’est-à-dire d’une offre de 9 % sur 5 ans. C’est inacceptable, et c’est le message qu’on va lancer haut et fort demain. » — Une citation de Denis Beaudin, président de la CSN en Estrie

Denis Beaudin et des manifestants comptent manifester samedi. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Le service de police de Sherbrooke et la Sûreté du Québec ont prévu des effectifs supplémentaires tout au long de la fin de semaine. Le plan pour gérer la foule prévoit même la présence de policiers à cheval.

