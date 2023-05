Me Gosselin a été nommé le 4 mai dernier par le ministre Jolin-Barrette. La compétence de ce criminaliste n’est pas remise en cause, mais ses liens avec le ministre de la Justice créent un malaise dans les corridors du palais de justice de Québec.

Le Soleil révélait vendredi matin que les deux hommes avaient étudié le droit ensemble et que le ministre de la Justice a même célébré son mariage.

Je connais le juge Gosselin, comme je connais d’autres personnes qui évoluent dans le milieu juridique , a-t-il commenté, ajoutant qu’il œuvre dans le domaine juridique depuis plus de 15 ans .

Me Charles-Olivier Gosselin du Bureau d'aide juridique de Québec a notamment défendu les intérêts d'Alexandre Bissonnette. (Photo d'archives)

Il a ajouté que si ses liens avec des membres du domaine juridique étaient considérés dans les nominations, ça ferait en sorte d’empêcher toutes les personnes qui ont passé le processus de sélection, qui sont qualifiées et qui sont compétentes […] d’être nommées juge .

« Ce n’est pas une cachette pour personne. Tout le monde à Québec savait que je connaissais le juge Gosselin. J’assume pleinement la nomination, parce qu’il s’agit du meilleur candidat et j’ai fait les recommandations au Conseil des ministres en fonction de la compétence. »

En entrevue à Midi info sur les ondes d’ICI Première, M. Jolin-Barrette s’est défendu en rappelant notamment que les juges étaient sélectionnés selon un processus indépendant et strictement encadré par la Loi sur les tribunaux judiciaires et le Règlement sur le processus de sélection des juges .

Ainsi, les juges soumettent leur candidature à un comité de sélection indépendant formé d’un juge de la Cour du Québec, désigné par la juge en chef, de deux avocats, désignés par le Barreau du Québec, et de deux membres du public, désignés par l’Office des professions.

Conformément à ce Règlement, ce n'est pas le ministre de la Justice qui évalue et analyse les candidatures à la fonction de juge, c'est un comité de sélection indépendant , a ajouté le cabinet du ministre dans une déclaration écrite.

Une fois les candidats rencontrés, le comité soumet une liste de trois noms maximum au ministre de la Justice, qui choisit parmi ces derniers pour soumettre une recommandation au Conseil des ministres.

« J’ai proposé la recommandation du juge Gosselin au Conseil des ministres, parce qu’il s’agissait de la personne la plus compétente et la plus qualifiée. […] Le juge Gosselin a passé toutes les étapes du processus avant que ça arrive sur mon bureau. »