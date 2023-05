Marathon des sables : le rêve brisé du seul participant albertain

Le défi pour Steven Huynh était surtout de parvenir à boucler les 250 km du parcours du Marathon des sables. Toutefois, à cause d’un problème de santé, l’Albertain a vu son rêve s’évaporer dans l’univers dunaire et minéral du Sahara marocain.

Six mois d’entraînement sous la neige, des exercices réguliers de gainage, des séjours prolongés dans un sauna pour s’acclimater un tant soit peu aux conditions du Sahara, Steven Huynh semblait s’être donné les moyens de ses ambitions.

Pendant le marathon, il a couru avec deux coéquipiers, Andrew Dargie et Vicki Tolton, de Kelowna, en Colombie-Britannique, et a partagé une tente avec deux autres participants canadiens, Pierre Dupont et Karina Ragalie d’Ottawa.

Steven Huynh (à gauche), Vicki Tolton (au milieu) et Andrew Dargie (à droite) jouent aux cartes. Le calme avant la tempête. Photo : Radio-Canada / Bassirou Bâ

Jour J : 36 km en guise d’apéritif

Dimanche 23 avril, peu avant 8 h. Une foule bigarrée de 1085 athlètes de 51 pays s'agglutine autour de la ligne de départ pour écouter les dernières consignes du directeur de la course, Patrick Bauer, avant de s’élancer à l’assaut du désert, sur fond de la chanson Highway to Hell, du groupe de rock AC/DC. Un titre évocateur.

Steven Huynh au milieu de la cohue des athlètes, peu avant le départ de l'une des 6 étapes. Photo : Fournie par Steven Huynh

À part quelques passages sablonneux et des crevasses, cette première étape est relativement roulante, du moins au goût des coureurs rompus à cette épreuve, mais cela l'est moins pour des novices comme Steven Huynh et sa bande.

Les choses se sont corsées à mi-chemin où les nombreuses dunes à franchir ont aspiré toute mon énergie. Tu poses un pied, tu glisses un peu en arrière et tu n'as pas le retour d'énergie que tu aurais eu sur la terre ferme , raconte Steven Huynh, à l'issue de cette étape qu'il boucle en plus de huit heures.

C’était une étape très exigeante à cause des dunes , renchérit Andrew Dargie. Mon corps est meurtri et j'espère pouvoir récupérer pour la deuxième étape.

C'est sans compter l'arrivée d'une tempête de sable qui secoue et fait valser les tentes dans tous les sens.

Pendant la course, il arrive de rencontrer un peu de verdure et des chameaux. Photo : Radio-Canada / Bassirou Bâ

Jour 2 : le Jebel El Otfal et une chaleur écrasante

Lundi 24 avril. La 2e étape est moins longue (31,7 km), mais elle comporte plus de dénivelés et surtout un défi de taille : l'ascension sablonneuse du Jebel El Otfal. Cette montagne, en partie recouverte d'une langue de sable nettement sculptée par les vents du Sahara, est la plus impressionnante du parcours. La chaleur est écrasante.

« Même l'eau que nous buvons est devenue plus chaude que notre température corporelle. Donc, elle ne rafraîchit pas! » — Une citation de Steven Huynh, athlète albertain

L'ascension du Jebel El Otfal est une épreuve dans l'épreuve. Photo : Cimbaly/David Gonthier/MDS2023

Andrew Dargie se dit plus incommodé par les changements d'altitude. J’ai couru pour l'équipe canadienne d'athlétisme en tant que sprinteur et je m'accommode plutôt bien de la chaleur , juge-t-il.

Ce que j'ai trouvé difficile, ce sont les grands dénivelés suivis de longues lignes droites. Cela entame le moral, car, chaque fois qu'on pense y être presque, on réalise en fait qu'il y a encore un long chemin à parcourir.

Steven Huynh, Andrew Dargie et Vicki Tolton réussissent à boucler cette deuxième étape. Mais l'Edmontonien appréhende le lendemain. Il confie que la chaleur et l'épuisement provoquent déjà chez lui des troubles gastro-intestinaux. Je ne peux ni manger ni boire correctement, et je perds ainsi plus d'eau par la transpiration.

Jour 3 : montées et descentes, et toujours plus de chaleur

Mardi 25 avril. L'étape de 34,4 km a une première partie moins technique avec ensuite des passes sablonneuses, des montées et des descentes successives, et parfois des sols meubles. Peu avant 14 h, le mercure affiche 40 °C à l'ombre ainsi qu’un taux d'hygrométrie de 7 %.

Le groupe des trois coureurs tente de s'y faire, mais l'état de santé de Steven Huynh ne s'améliore pas. Les médecins de l'organisation lui suggèrent d'abandonner. C'est la mort dans l'âme qu'il s'exécute, et avec lui, ses deux compagnons de route qui ne veulent pas le laisser rentrer seul au Canada.

Des occupants de leur tente, seuls les Ontariens Pierre Dupont et Karina Ragalie continuent l’aventure.

Steven Huynh et ses coéquipiers Andrew Dargie et Vicki Tolton ont dû quitter la course, le cœur lourd, mais tous les trois sont restés positifs malgré tout. Photo : Radio-Canada / Bassirou Bâ

Jour 4 : de la sueur, des larmes... et du sang

Mercredi 26 avril. C’est l’étape purgatoire : 90 km et plus de 1300 m de dénivelé, dont une ascension par l’autre versant du Jebel El Otfal. Cette étape est crainte des marathoniens du sable, car elle fait courber l’échine à bien des coureurs, même les plus aguerris. Si une poignée d’athlètes de haut niveau parvient à la parcourir en moins de neuf heures, un bon nombre de coureurs passe la nuit sur le parcours.

L'athlète ontarien Pierre Dupont arrive de nuit à l'avant-dernier point de contrôle, à bout de forces. Photo : Radio-Canada / Bassirou Bâ

Il est 3 h lorsque la silhouette titubante de Pierre Dupont fait son entrée à l’avant-dernier point de contrôle, guidé par le halo de sa lampe frontale. Il reste encore 27 km à parcourir, mais harassé par une journée de labeur, il préfère s’offrir sur place un court sommeil réparateur.

Karina Ragalie s’affale, elle aussi, quelque part sur le parcours. Son corps est endolori par une chute.

« Je pleurais, je criais à tue-tête, je me maudissais moi-même de m’être infligé une telle épreuve... Je suis passée par tous les états. » — Une citation de Karina Ragalie, coureuse ontarienne

Elle survit à cette étape qu’elle parcourt en 31 h 13 min 10 sec, soit un peu plus de 3 h avant le temps limite. Pierre Dupont réalise un chronomètre de 25 h 28 min 16 sec.

Karina Ragalie n'oubliera pas de sitôt son aventure sportive dans le Sahara marocain. Photo : Radio-Canada / Bassirou Bâ

Jour 5 : encore un effort avant la délivrance

Vendredi 28 avril. Les coureurs s’attaquent aux 42,2 km les séparant de la ligne d’arrivée finale. Les corps sont en lambeaux, mais une médaille de finissant les attend. Karina Ragalie termine en 10 h 59 min 57 sec. J’ai réussi! Mon Dieu! Que j’ai hâte de revoir ma famille, mon chien... et de boire un bon [café] latte!

Karina Ragalie arbore sa médaille si chèrement obtenue. Photo : Radio-Canada / Bassirou Bâ

Pierre Dupont parcourt cette dernière étape chronométrée en 7 h 27 min 06 sec. Il peut maintenant confier ses émotions, alors qu'il a été témoin du sauvetage d’un participant britannique qui faisait un infarctus.

Ça été mentalement tough , résume l'Ontarien, qui est par ailleurs un habitué du Québec Mega Trail. Il jure qu’il ne participera plus jamais au Marathon des sables, sauf pour accompagner son fils, si ce dernier manifestait l'envie de faire cette expérience.

Karina Ragalie et Pierre Dupont peuvent maintenant esquisser un sourire après une semaine d'enfer dans le désert du Sahara. Photo : Radio-Canada / Bassirou Bâ

En guise d’adieu, les coureurs participent à un dernier tour d’honneur de 9 km, le parcours de solidarité. Cette étape, qui permet de lever des fonds pour soutenir des causes sociales, n’est pas comptabilisée, mais elle est obligatoire.

Au total, 322 athlètes, soit environ 30 % de la cohorte 2023, ne sont pas arrivés au bout de la course, pour cause d’abandon ou pour avoir parcouru l’une des étapes au-delà du temps imparti. Qu'importe, au Marathon des sables, toutes les personnes qui y participent sont considérées comme des héroïnes.