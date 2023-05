Prochaine saison du CNA : trois spectacles coups de cœur de Mani Soleymanlou

Parmi la programmation de la prochaine saison du Centre national des Arts (CNA), le volet du Théâtre français annonce 12 productions, dont cinq pour les plus jeunes spectateurs. Directeur artistique du Théâtre français du CNA , Mani Soleymanlou explique les raisons qui ont guidé ses choix.

Toutes les pièces mettent en scène un moment difficile de la vie, que ce soit intime, politique, social, amoureux , relève Mani Soleymanlou. Et au bout du compte, tous ces personnages s’en sortent. Après la tempête, il y a la lumière.

Le directeur artistique explique avoir bâti sa programmation en se basant sur des coups de cœur. Aux côtés de valeurs sûres, comme L’ombre de Marie Brassard, à l’affiche en septembre prochain, ou Le projet Riopelle, mis en scène par Robert Lepage et présenté en décembre, les spectacles incluent aussi des créateurs moins connus.

[Le Théâtre français du CNA ] est un terrain de jeu formidable. Moi-même, j’ai bénéficié de cette prise de risque que Brigitte Haentjens prenait en me programmant, alors que personne ne me connaissait dans la région , fait valoir Mani Soleymanlou.

« Je tente d’offrir cette place à de jeunes créateurs qui ne sont pas encore venus [...] ou que le public de la région devrait connaître. Car ils sont au début d’une longue vie artistique que je souhaite riche et dense. » — Une citation de Mani Soleymanlou, directeur artistique du Théâtre français du CNA

Ce dernier décrit les trois pièces incontournables de la saison 2023-2024 et explique pourquoi les spectateurs devraient les découvrir.

Rose et la machine

Julie Le Breton et Maude Laurendeau dans la pièce «Rose et la machine». Photo : Maxime Côté

Dans Rose et la machine, pièce documentaire écrite et interprétée par Maude Laurendeau, cette dernière parle de Rose, sa fille autiste.

C'est l'histoire de Rose, la petite Rose qui est dans la machine , résume Mani Soleymanlou, précisant que la machine se réfère à l’éducation, à la santé et au système insuffisamment inclusif auquel sont confrontés les parents d’enfants à besoins particuliers.

« [C’est] un objet qui m'a bouleversé quand je l'ai vu à Montréal. Je souhaite que le plus grand nombre de spectateurs puissent assister à cette performance. » — Une citation de Mani Soleymanlou, directeur artistique du Théâtre français du CNA

Cette espèce de quête pour trouver des réponses et des solutions pour que son enfant soit heureuse, cette quête de bonheur ultimement est quelque chose d'extrêmement bouleversant et magnifique , poursuit le directeur artistique évoquant une histoire déchirante, magnifique, remplie de lumière .

Au côté de Maude Laurendeau, Julie Le Breton est la marraine à la vie et à la scène de la petite Rose. Dans Rose et la machine, elle interprète une quarantaine de personnages, incluant son propre rôle.

Rose et la machine

Au Théâtre Babs Asper du CNA , 25 au 27 avril 2024

L’écoute d'une émotion

Dans «L’écoute d’une émotion», une animatrice de radio partage ses pensées à travers le récit d’une passion intense. Photo : Marlène Gélineau Payette

Autre coup de cœur de Mani Soleymanlou : L’écoute d'une émotion. Dans cette pièce créée à l’Espace Go, lieu de création et de diffusion montréalais féministe, une femme fait le récit d’une passion intense.

C'est la première fois que Marie-Laurence Rancourt, qui a écrit un texte bouleversant sur une peine d'amour, va être ici , se félicite Mani Soleymanlou.

Réalisatrice de nombreux documentaires sonores, rompue à l'exercice du balado et déjà autrice de textes de théâtres, Marie-Laurence Rancourt signe sa première mise en scène avec L’écoute d'une émotion

« Je pense que tout le monde devrait aller à la rencontre de cette jeune créatrice et de sa plume puissante. » — Une citation de Mani Soleymanlou, directeur artistique du Théâtre français du CNA

J'ai vu une répétition récemment et je pense que l'objet risque d'être très brillant, très sensible, très doux. Et je dirais même un peu sexy , ajoute le directeur artistique.

L’écoute d'une émotion

Au Studio Azrieli du CNA , 11 au 14 octobre 2023

Le virus et la proie

Tania Kontoyanni, Madani Tall, Ève Pressault et Alexis Martin sont le quatuor d’interprètes de la pièce «Le virus et la proie». Photo : Marlène Gélineau Payette

Le virus et la proie a vu le jour à Montréal, au Festival TransAmériques  (Nouvelle fenêtre) , il y a quelques années contextualise Mani Soleymanlou.

Sur un texte de Pierre Lefebvre mis en scène par Benoît Vermeulen, la pièce au propos politique, dénonce la brutalité d’un système déshumanisant, où chacun est tenu de prendre sa place dans la grande roue mercantile , indique un communiqué du CNA .

Quatre citoyens s'adressent à un certain Monsieur. Qui est ce Monsieur? Est-ce un Premier ministre, un PDG, un homme de pouvoir? , commente Mani Soleymanlou.

« C’est le genre de spectacle que j'aurais voulu écrire, où il y a un pamphlet puissant par rapport à notre époque, face au pouvoir. » — Une citation de Mani Soleymanlou, directeur artistique du Théâtre français du CNA

Servi sur scène par Tania Kontoyanni, Alexis Martin, Ève Pressault et Madani Tall, Le virus et la proie est raconté avec une humanité désarmante, où finalement tout le monde se reconnaît dans la colère de ces personnages .

Le virus et la proie

Au Studio Azrieli du CNA , du 22 au 25 novembre 2023

Le CNA a également dévoilé le reste de sa programmation 2023-2024, incluant le Théâtre autochtone, le Théâtre anglais, les concerts donnés par l’Orchestre du Centre national des Arts (OCNA), et ceux du volet Musique populaire et variétés du CNA .

Avec les informations de Valérie Lessard