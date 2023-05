Dévoilement des plans du refuge permanent de Yellowknife

Le projet de refuge permanent à Yellowknife, qui combinera les services présentement offerts par le refuge de jour et le centre de dégrisement, se concrétise davantage avec le dévoilement des plans cette semaine.

Les plans du refuge ont été conçus pour répondre aux besoins de la clientèle, incluant un espace pour des cérémonies de purification par la fumée et le perlage. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du territoire a voulu inclure le concept de sécurisation culturelle dans les plans du refuge avec l’ajout, par exemple, d’une salle communautaire pour des rassemblements.

Quiconque est déjà allé dans une petite communauté à l’extérieur de Yellowknife a pu constater que la salle communautaire est le centre d’activité de la communauté, et nous avons voulu faire la même chose , explique le directeur de la planification des infrastructures pour le ministère Perry Heath.

Ce concept de sécurisation culturelle se reflétera aussi avec la présence d’art local, des corridors de taille et de forme différentes pour éviter les longs couloirs étroits et l'utilisation de bois, de tons chauds et naturels.

Une image de l'intérieur du refuge, qui combinera les services présentement offerts par le refuge de jour et le centre de dégrisement, à Yellowknife. Photo : Fournie par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Emplacement au centre-ville

Le territoire considère un terrain situé sur la 51e Rue au centre-ville pour la construction, mais deux autres sites ont aussi été évalués, soit le site actuel du refuge temporaire et un autre lot sur la 49e rue.

Le site actuel n’a toutefois pas été retenu, car le sol est trop instable. Le deuxième terrain a longtemps été occupé par un garage. Aucune construction n’est possible tant qu’une évaluation environnementale ne sera pas terminée.

Perry Heath a indiqué que le bruit et l’impact sur les commerces avoisinants ont été identifiés comme étant les principales inquiétudes soulevées lors des consultations menées au cours de la dernière année et demie.

Être un bon voisin

Lors du dévoilement des plans, les responsables du ministère ont annoncé prévoir des patrouilles à pied dans les environs du refuge et la mise en service d’une ligne téléphonique pour signaler tout problème avec la clientèle.

Une entente de bon voisinage, qui permettra de mettre en communication les commerces, les résidents, le gouvernement territorial, la ville et la Gendarmerie royale du Canada, sera aussi mise sur pied.

Le choix de l’emplacement du refuge divise la communauté. Le propriétaire de la quincaillerie True Value Hardware, Klaus Shoenne, est l’un des critiques qui s’est fait le plus entendre.

Je n’ai pas d’objection à ce que l’on construise un centre pour les sans-abri, pour les personnes intoxiquées… mais cet emplacement sur la 51e Rue n’est pas le bon choix , dit-il, justifiant son opinion entre autres à cause de la proximité avec le magasin d’alcool et les bars du centre-ville.

Le territoire a soumis en mars une demande de permis de développement à la Ville de Yellowknife pour le site de la 51e rue. Photo : Radio-Canada / Natalie Pressman

Le ministère de la Santé et des Services sociaux attend la confirmation d’un financement du fédéral par le biais du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le territoire a soumis, en mars, une demande de permis de développement à la Ville de Yellowknife pour le site de la 51e Rue. L’ouverture du refuge est prévue pour décembre 2025.

Avec les informations de Natalie Pressman