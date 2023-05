Un projet pour renforcer la sécurité dans trois festivals en Abitibi-Ouest

Deux organismes de la région, le Groupe IO et le Centre d'aide et de prévention des agressions à caractère sexuel (CAPACS), s’associent pour offrir le service Espace S.A.F.E, pour Sécurité, Accueil, Festivités, Ensemble.

Il s'agit d'un espace physique qui sera visible sur le site de trois festivals pour commencer, à savoir l’Alien Fest les 2 et 3 juin, le Rodéo de La Sarre les 9 et 10 juin et la St-Jean-Baptiste de La Sarre le 23 juin. Des intervenants seront sur place pour accueillir les festivaliers qui ont besoin de calme, d’orientation et d’écoute.

On aura des affiches pour dire à quel endroit on va être aux festivités, on aura une roulotte sur place pour accueillir les gens parce que certaines personnes, à cause de la consommation, auront besoin de soins physiques ou auront besoin de s'isoler quelque part pour discuter avec un intervenant , indique Sabrina Robitaille, intervenante au Centre d'aide et de prévention des agressions à caractère sexuel de l'Abitibi-Ouest.

Il y aura une infirmière et au moins une intervenante pour pouvoir rediriger la personne vers les bonnes ressources à toutes les festivités. Il y aura aussi la travailleuse de rue Catherine Daigle, qui va être mobile, va se déplacer sur les lieux des festivités, va pouvoir ramener des gens dans l'espace si elle est interpellée ou si elle observe une situation où quelqu'un aurait besoin de soutien , explique Mme Robitaille.

Un besoin constaté sur le terrain

Selon Sabrina Robitaille, la mise en place de ce nouveau service vient d'un besoin constaté sur le terrain et de discussions entre les deux organismes. C'est que suite aux festivités de l'an dernier, on a eu vent de situations soit en lien avec des violences physiques, des violences sexuelles ou de surconsommation, puis on est informés des événements après les festivités , signale-t-elle.

« On s'est dit que s'il y avait eu un lieu de prévention sur place, peut-être que les gens auraient pu se diriger vers nous pour qu'on puisse intervenir tout de suite, pour peut-être éviter certaines situations de violence. » — Une citation de Sabrina Robitaille, intervenante au CAPACS de l'Abitibi-Ouest

Le projet sera évalué avant de décider d'aller de l'avant. Sabrina Robitaille espère que ça va encourager les autres festivals à prendre en compte l'aspect sécuritaire dans l'organisation.