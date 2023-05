Les trottinettes électriques en ville : entre inquiétudes et promesses d’avenir

Les trottinettes électriques d'un projet pilote d'Oshawa, en Ontario, sont loin de faire l'unanimité. Si des résidents se disent ouverts aux nouvelles alternatives de transport, d'autres expriment des inquiétudes quant à la sécurité et à la salubrité des engins.

Eliana Roserio Marin souligne les bienfaits de la présence de trottinettes électriques dans sa municipalité. Pour les gens comme moi, nouvellement arrivés qui n'ont pas de voiture [les trottinettes] sont une bonne option , explique-t-elle en entrevue avec Radio-Canada.

Ayant vécu en Nouvelle-Zélande, Mme Marin n’est pas étrangère à ce moyen de locomotion, elle raconte que c’est très populaire. Elle constate toutefois qu’à Oshawa, où elle habite depuis plus d’un an, de nombreux utilisateurs font fi des mesures de sécurité. J’ai vu des gens utiliser des trottinettes sans casque et c’est très risqué , déplore-t-elle.

De gauche droite: deux trottinettes électriques, appartenant respectivement aux compagnies Neuron Mobility et Bird Canada sont stationnées sur l'herbe, en face d'un domicile résidentiel. Photo : Francesca Mérentié

Des trottinettes de la compagnie Bird Canada sont stationnées sur le trottoir de la rue Simcoe, à Oshawa. Photo : Francesca Mérentié

Une trottinette électrique stationnée sur la rue Park, à Oshawa. Photo : Francesca Mérentié

Il en est de même pour Mariam Azeez : J’ai vu beaucoup d’enfants l’utiliser sans supervision parentale , dit-elle. Plusieurs ne portent pas de casque , ajoute-t-elle. Pourtant, le site web de la Ville d’Oshawa stipule que les qu'il faut être âgés de 16 ans ou plus pour en faire usage. Par courriel, la municipalité dit prévoir des amendes pouvant aller de 250 à 2500 $ selon l’infraction.

« L'autre jour, un jeune enfant d'à peine 9 ans s'est précipité devant moi [sur sa trottinette] alors que je conduisais et je l'ai manqué de justesse. » — Une citation de Mariam Azeez, résidente d’Oshawa.

De son côté, Mme Marin rappelle que les trottinettes électriques ne sont pas un jouet. Elles doivent être utilisées de façon responsable , insiste-t-elle.

Oshawa fait partie des nombreuses municipalités de l’Ontario à participer au programme pilote de trottinettes électriques. Ce programme permettra au gouvernement provincial de décider si les trottinettes électriques seront autorisées en permanence dans la province. Le projet pilote est lancé à Oshawa depuis le 25 avril et prendra fin en décembre 2024.

Les trottinettes électriques à l’assaut des villes

À Oshawa, les compagnies Neuron Mobility et Bird Canada sont les propriétaires des trottinettes électriques qui circulent à travers les rues et les trottoirs.

Oshawa est devenue la 11e ville au Canada qui teste ses trottinettes, indique Isaac Ransom qui est le directeur des affaires corporatives de Neuron au Canada. Depuis, le projet a été lancé dans trois autres villes du pays.

En réponse aux inquiétudes des usagers, il affirme que les casques fournis par son entreprise sont régulièrement nettoyés. Nous encourageons les usagers à utiliser leur propre casque. Le nôtre n’est pas obligatoire , déclare-t-il.

Eliana Rosario Marin croit pour sa part qu’il est toujours possible de désinfecter soi-même un casque avant de le porter si ce n’est pas le sien.

« Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour encourager les gens à adopter une conduite sécuritaire. Nous avons une barrière de sécurité qui contrôle la vitesse. Nous avons un programme d’instruction à partir de l’application. » — Une citation de Isaac Ransom, directeur des affaires corporatives de Neuron au Canada

Les trottinettes électriques sont munies d’un système de géolocalisation qui permet à la compagnie de déterminer en tout temps où elles sont. Une application permet aux consommateurs de localiser celle qui est la plus proche d’eux.

Isabelle Foley est originaire de Montréal. Elle travaille à la Chambre de commerce d'Oshawa depuis 2021. Photo : Mike Peloshok

Isabelle Foley, directrice des services aux membres à la Chambre de commerce d’Oshawa, utilise régulièrement ce moyen de transport. Au centre-ville, pour aller chercher mon lunch entre autres , raconte-t-elle.

Son employeur estime que les trottinettes électriques sont un atout pour la municipalité, mais dit attendre de voir les résultats du projet pilote avant de se prononcer en faveur d’une permanence de ce moyen de transport.

Ça réduit les embouteillages pour visiter les petits magasins au centre-ville , affirme Mme Foley. Selon des études, en moyenne, c'est 41 % d’augmentation de ventes dans les petits magasins , dit-elle. Des données favorables que la Chambre de commerce d’Oshawa espère bientôt observer pour les commerçants de la ville.

« On a trois écoles postsecondaires ici. C’est une méthode de transport pour les étudiants. » — Une citation de Isabelle Foley, directrice des services aux membres à la chambre de commerce à Oshawa

Mme Foley ajoute que l’appareil est également muni d’un système de sécurité interactif. Par exemple : si un conducteur tombe de sa trottinette, l’appareil va interagir avec lui en demandant si tout va bien. S’il n’y a pas de réponse, un appel au secours sera lancé par la machine.

Quant aux plaintes de citoyens concernant l’usage de ces trottinettes électriques, Mme Foley indique que le changement est souvent difficilement accueilli. Elle invite les usagers à s’informer des mesures de sécurité en lien avec l’usage de la trottinette électrique.