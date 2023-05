Le Manitoba remboursera les frais de permis d’exercice des médecins jusqu’en 2025

Le remboursement des frais de permis, qui représente une dépense de 13 millions de dollars, est l’une des mesures incluses dans le plan d’action de 200 millions de dollars annoncé en novembre dernier.

En réponse aux recommandations de Doctors Manitoba, le gouvernement de Heather Stefanson avait pris, à travers le plan d’action, plusieurs engagements pour favoriser le recrutement et la rétention de personnel de la santé au Manitoba.

La présidente de Doctors Manitoba, Candace Bradshaw, déclare apprécier le fait que la province donne suite à l’une des recommandations identifiées dans le plan d’action.

Inquiétudes quant à la rétention

Les mesures de soutien annoncées aujourd'hui font partie d'un ensemble de mesures qui, nous l'espérons, contribueront à garder plus de médecins au Manitoba, ce qui ne pourrait être plus important alors que nos plus récentes données suggèrent que 51 % des médecins envisagent de prendre leur retraite, de quitter le Manitoba ou de réduire leurs heures cliniques , fait valoir Mme Bradshaw.

Or, en 2022, ces chiffres s’élevaient à 40 % d’après un sondage de Doctors Manitoba.

En février dernier, la province a annoncé l’ajout de 80 places supplémentaires pour former les médecins dans la province.

En avril, Soins communs Manitoba a signalé être à la recherche d’agences pour aider à recruter 150 médecins.

Candace Bradshaw a déclaré que Doctors Manitoba attend maintenant que le gouvernement provincial réalise le dernier élément de son plan d’action, soit un paiement de soutien pour stabiliser la pratique

[Cela] a un potentiel énorme pour retenir les médecins que nous avons et en recruter davantage au Manitoba , affirme Bradshaw dans un communiqué. D'autres provinces ont pris des mesures similaires, et nous voulons nous assurer que le Manitoba n'est pas un cancre au milieu d'une pénurie internationale de médecins.

Le communiqué de la province annonce également une enveloppe de 350 000$ pour la création d’une plateforme où les travailleurs de la santé pourront entrer en contact et s'entraider dans des cas de diagnostic ou de traitement complexes.