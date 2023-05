Daft Punk, Hauterive et Charlotte Cardin parmi les sorties musicales de la semaine

Du 10e anniversaire de Random Access Memories, de Daft Punk, au retour de Queens of the Stone Age... Voici quelques suggestions à vous mettre dans les oreilles ce week-end parmi les nouvelles sorties musicales.

Les adieux de Daft Punk

Pour marquer le 10e anniversaire de Random Access Memories, un album électro et disco qui avait bouleversé le monde de la musique lors de sa sortie, Daft Punk régale ses fans en dévoilant le démo d'une chanson qui avait été écartée de l’opus à l’époque.

Sur Infinity Repeating, on retrouve la voix de Julian Casablancas des Strokes, qui avait aussi collaboré au succès Instant Crush, sur un arrangement de synthétiseurs chauds et de basses rebondissantes en phase avec l’univers sonore de l’album-phénomène de 2013. Ce voyage nostalgique ressemble à un ultime au revoir du duo, qui s'est officiellement séparé il y a deux ans.

Un premier album pour Hauterive

Un nouveau tandem de musique folk composé de Mara Tremblay et Catherine Duran s’est pointé le bout du nez en janvier avec la chanson Aller-retour, premier extrait d’un album homonyme qui paraît vendredi. Avaient suivi les titres Le temps d’avance et Dolly.

Les talents des deux femmes s’unissent au cœur d’un amour commun du folk americana, qui se déploie avec des harmonies vocales impeccables. Leur premier opus compte neuf titres tout en douceur, habillés des instruments à cordes de Joe Grass, de la basse de Marie-Anne Arsenault et de la batterie de Victor Tremblay-Desrosiers.

La Sécurité lance Serpent, une nouvelle chanson post-punk

Le nouveau supergroupe montréalais La Sécurité, formé notamment de Laurence-Anne et de Félix Bélisle, chanteur de Choses Sauvages, a vu le jour discrètement au printemps 2022 avec deux premiers extraits, dont l'un en français (Suspens) et l'autre en anglais (Try Again).

Un an plus tard, le groupe est fin prêt à lancer son premier album, qui sortira le 16 juin sous l’étiquette montréalaise Mothland. Paru mardi, Serpent, le deuxième extrait en français, évoque le punk dansant du groupe Le Tigre. Porté une fois de plus par la voix d’Éliane Viens-Synnott, il laisse présager une trame sonore parfaite pour les chaudes journées d’été.

Étienne Daho chante avec Vanessa Paradis

L’auteur-compositeur-interprète français Étienne Daho, qui roule sa bosse depuis plus de 40 ans, fait paraître vendredi son 15e album studio, Tirer la nuit sur les étoiles. Sur la chanson-titre, on peut entendre la voix unique de la chanteuse, actrice et mannequin Vanessa Paradis.

L’album comprend aussi une collaboration dans la langue de Shakespeare avec Jade Vincent, I’ve Been Thinking About You. Il s'agit d'un retour attendu pour celui que la presse française a qualifié de parrain de la pop française et dont le dernier album, Surf, remonte à 2020.

Charlotte Cardin lance une nouvelle chanson

La chanteuse québécoise Charlotte Cardin a lancé vendredi Looping, une nouvelle chanson à forte saveur R'n'B qui intègre la réinterprétation d’un échantillonnage a capella de la chanson The Way We Were, de Barbra Streisand. La sortie suit celle de Confetti, simple de son album Phoenix (2021).

Charlotte Cardin a annoncé mardi une nouvelle tournée mondiale de 40 spectacles qui s’arrêtera au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Chilly Gonzales met la table pour French Kiss

Le pianiste et compositeur montréalais Chilly Gonzales a dévoilé vendredi French Kiss, premier extrait et pièce-titre de son nouvel album à venir le 15 septembre; un premier opus écrit et interprété en français.

Le vidéoclip signé Jonathan Barré qui accompagne la chanson utilise l’hypertrucage (deepfake) pour faire dire toutes sortes d’inepties à des personnalités françaises, comme Emmanuel Macron, Eric Zemmour, et Marine Le Pen.

Queens of the Stone Age annonce un nouvel album

Le groupe de rock américain Queens of the Stones Age a également annoncé un nouvel album, In Times New Roman…, qui sortira le 16 juin sous l’étiquette Matador. Ce huitième opus, qui suit Villains (2017), comprendra la chanson Emotion Sickness, dévoilée jeudi avec un vidéoclip de Liam Lynch.

Le polyglotte Pierre Kwenders lance Niata

Le chanteur montréalais d’origine congolaise Pierre Kwenders a lancé jeudi un nouveau simple, Niata, qui fera partie de la version de luxe de l’album José Louis and the Paradox of Love, à venir le 30 juin. Ce troisième opus de l’artiste a remporté le prix Polaris en 2022.

Pierre Kwenders sera en concert à Toronto le 17 juin, à Trois-Rivières le 2 juillet, ainsi qu’à Montréal le 5 juillet à l’occasion du Festival international de jazz de Montréal.

Céline Dion et la trame sonore de Love Again

C’est vendredi qu’a été lancée la trame sonore du film Love Again, sorti en salle le 5 mai et marquant le premier rôle de Céline Dion au cinéma. L’album comprend des classiques de la diva et cinq nouvelles chansons, dont I'II Be, Waiting On You et Love of My Life.

Alors que le film a déjà été qualifié de navet par certains médias, sa trame sonore a aussi été reçue avec scepticisme, plusieurs se demandant si c’est réellement Céline qui chante tellement sa voix est trafiquée sur les nouvelles chansons.

Rappelons que la chanteuse est atteinte d’une pathologie neurologique rare – le syndrome de la personne raide – qui provoque des spasmes musculaires et affecte sa vie de tous les jours, notamment lorsqu'elle marche et fait usage de ses cordes vocales.