Avant-garde

Dans la vallée du Rhône, la réputation du vigneron Michel Chapoutier n’est plus à faire. Visionnaire et audacieux, il a transmis son amour du vin à sa fille Mathilde. Elle élabore maintenant ses cuvées sous son propre nom comme ce rosé de Provence. Issu de l’achat de raisins, ce rosé réunit les classiques grenache, syrah et cinsault ainsi que le rolle. Cette variété apporte des notes d’abricot, de miel et de framboise blanche ainsi qu’une attaque juteuse. Le vin provient de la vendange 2020 et il démontre que comme maman, le rosé vieillit bien.

M.Chapoutier Selection Côte de Provence Grand Ferrage 2020 | Code SAQ:13963463 | 21,45 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

Rose ou blanc ?

La couleur pêche clair de ce rosé s’apparente davantage à celle d’un vin blanc. Pourtant, il s’agit bien d’un rosé. Dans la Loire, l’appellation Reuilly produit son rosé avec le pinot gris. La peau légèrement colorée de ce raisin permet d’élaborer des rosés délicats dont les arômes citronnés rappellent le vin blanc. C’est le cas au domaine de Reuilly de Denis Jamain. Les notes d’herbes fraiches se marient à celles d’agrumes. Vif et persistant en bouche, c’est le rosé idéal pour accompagner le homard.

Domaine de Reuilly Reuilly Rosé Pinot Gris 2021 | Code SAQ : 13509164 | 23,95 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

La dent sucrée

Depuis quelques années, l’absence de sucre est devenue l’obsession des amateurs de vin. Le vigneron québécois Normand Guénette défie les règles et propose un rosé subtilement doux et il est délicieux. À base de frontenac gris, son rosé est invitant avec ses parfums de fleurs et d’agrumes. L’attaque vive et croquante se fond grâce aux quelques grammes de sucre résiduel. Avec les fromages, il fera un tabac.

Le Chat Botté Gris de Gris 2021 | Code SAQ:15090328 | 22,75 $ Photo : Gracieuseté : SAQ

Pour changer du mimosa

Chimiste de formation, Mike di Genova a voulu créer une vodka naturellement rosée. Pour se faire, il utilise la patate douce violette. Outre la couleur, cet ingrédient apporte une douceur élégante à sa boisson. La bouteille fera un tabac au brunch grâce au cocktail La vie en Prose. Pour ce faire, il suffit de réunir 1 1/3 oz de vodka, ¾ oz de jus d’orange, ½ oz de sirop simple, 3 oz de tonic de sureau et un blanc d’œuf. Maman sera charmée !