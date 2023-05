Une directrice de CPE se transforme en brigadière pour assurer la sécurité des familles

C'est que la garderie est située sur le boul. de l'Université à Sherbrooke, à quelques pas du parc des Deux-Ruisseaux et de l'École du Touret. Des travaux d'agrandissement sont en cours depuis le début avril, ce qui rend le stationnement inaccessible. Les parents doivent donc garer leur voiture au parc situé de l'autre côté de la rue et traverser le boulevard, à leurs risques et périls.

Mon expérience est plutôt difficile. On dirait que les automobilistes ne voient pas qu'il y a un passage piétonnier. Un matin cette semaine, j'ai compté sept voitures qui sont passées avant qu'une me laisse passer , raconte Marie-Pierre Bégin, la maman d'Olivia.

L'épopée de Mme Bégin ressemble à celle de plein d'autres parents rencontrés sur place vendredi matin. Joey Labranche, le papa de deux petites filles, est l'un de ceux-là. Il faut insister pour traverser et faire des signes aux automobilistes, leur montrer notre intention de traverser. Avec la présence de la brigadière, ça aide beaucoup.

Même son de cloche de la part de Cynthia Stocks, la maman de Félix. Pour certaines voitures, c'est plus long avant qu'elles ne ralentissent. C'est sûr qu'on fait plus attention quand on traverse. S'il y avait une pancarte qui annonçait une garderie pas loin, ça aiderait. Les lignes de la traverse doivent être plus foncées aussi.

« Cette traverse piétonnière est dangereuse, car elle est située juste après un tournant. Personne ne la voit. La peinture est à refaire chaque année et même si on fait des pressions à la Ville, il faut attendre qu'ils soient rendus à nous. » — Une citation de Marie-Ève Daviault, directrice du CPE Au coeur des mésanges

Non seulement la situation est dangereuse aux yeux des parents, mais les éducatrices traversent régulièrement, car elles se rendent au parc avec les petits. La traverse piétonnière n'est pas visible. Les autos ne ralentissent pas. Même quand on est engagés, les autos passent devant nous ou vont couper la voiture derrière pour passer , déplore la directrice.

Marie-Ève Daviault fait des démarches auprès des autorités municipales depuis longtemps pour améliorer la sécurité du secteur. Malgré les promesses de la Ville de Sherbrooke d'ajouter des trottoirs, une piste cyclable, des lumières clignotantes parce qu'on n'est pas visibles, rien n'est fait encore. Ça fait longtemps que c'est promis. Je suis arrivée en poste en octobre 2021 et c'était déjà prévu.

« C'est une garderie. Il y a des enfants. C'est important de ralentir. Pourquoi ce n'est pas comme devant les écoles primaires où c'est 30 km/h? Nous, c'est 50 km/h. C'est très élevé. » — Une citation de Marie-Ève Daviault, directrice du CPE Au coeur des mésanges

Heureusement, aucun incident fâcheux n'est survenu jusqu'à présent.

Des travaux prévus cet été

Le conseiller municipal du secteur, Paul Gingues, est bien au fait de la situation. C'est une problématique qu'on a depuis plusieurs années. Il a 7000 véhicules qui passent tous les jours ici.

Ce dernier soutient que des investissements de l'ordre de 1,6 million de dollars pour sécuriser le secteur sont prévus. Il y aura des feux clignotants rapides avec des lumières spéciales. Il y aura aussi un trottoir de la rue Fernand-Bachant jusqu'à la rue Napoléon-Poulin. C'est passé au budget.

Également, il y aura une piste cyclable unidirectionnelle et deux passagers piétonniers. Des feux de signalisation seront aussi installés au coin de la rue Indiana.

Ces travaux, assure-t-il, auront lieu au cours de l'été et dureront trois mois. Est-ce qu'on aurait pu mieux coordonner nos travaux avec ceux du CPE, assurément. Peut-être que ça aurait réduit les problèmes , dit M. Gingues.

M. Gingues se dit ouvert à abaisser la limite de vitesse à 30 km/h dans le secteur, mais il rappelle que des règles provinciales encadrent les limitations de vitesse.

Avec les informations de Guylaine Charette