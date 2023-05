L’APF donne son soutien au CÉF dans sa démarche de recrutement à l’international

Dans une lettre ouverte publiée jeudi, l’ APF affirme qu'accueillir de nouveaux élèves francophones de l'international constitue une richesse pour la communauté.

Cela permet de diversifier encore plus la clientèle francophone dans nos écoles, d’assurer l’avenir et la viabilité de toutes les écoles francophones dans la province , souligne l’organisme.

Ce dernier ajoute que la venue d'étudiants étrangers apporte une extraordinaire richesse au sein de nos écoles, mais aussi au sein de nos communautés .

Tout le monde sait que la clé de voûte de l’épanouissement de nos communautés fransaskoises repose dorénavant sur les initiatives visant l’immigration , indique l’ APF .

« Le CÉF et la table des élus scolaires ont mandaté la direction générale du CÉF pour prendre les moyens nécessaires afin d’assurer la pérennité de tous ses établissements scolaires; incluant le besoin d’attirer des élèves internationaux. » — Une citation de Extrait de la lettre ouverte de l’Association des parents fransaskois (APF)

En entrevue à l'émission Point du jour, le président de l’Association des parents fransaskois, Edgard Assoua, a affirmé qu’au Canada, plusieurs conseils scolaires ont des programmes internationaux.

Cela se fait partout au pays, vraiment partout au pays , dit Edgard Assoua. Pour lui, la solidarité communautaire doit primer au bénéfice de toutes nos communautés .

La démarche du CÉF avait suscité certaines critiques au sein de la communauté fransaskoise.

On peut faire entendre les voix ou des revendications des doléances des parents bien entendu, et c'est cela le jeu démocratique. Nous pouvons nous asseoir ensemble, puis marcher main dans la main et puis appuyer le Conseil des écoles fransaskoises , préconise-t-il.

M. Assoua ajoute qu'il y a toujours moyen d'améliorer la transparence, mais qu'on ne peut pas, selon lui, accuser le CÉF de ne pas avoir annoncé ses voyages.

Le Conseil scolaire fransaskois a publié un communiqué pour exprimer, pour donner la teneur de ces voyages. Alors je pense vraiment qu’il y a de la transparence, il n'y a pas un manque de communication. Je pense que les choses ont été faites dans les règles de l’art , soutient-il.

L' APF souligne cependant que les doléances des parents concernant la situation des écoles doivent être considérées.

Nous sommes conscients des défis d’infrastructures auxquels le CÉF fait face partout dans la province. Mais nous croyons aussi que le CÉF ne ménage pas ses efforts pour traiter ces défis , écrit l'organisme dans sa lettre.

L’ APF continuera à travailler main dans la main avec le CÉF et les autres organismes, pour l’épanouissement en français des familles fransaskoises et pour la revitalisation de nos communautés de langue officielle en situation minoritaire. C’est notre mandat et c’est notre priorité , ajoute l' APF .

Entre le 17 et le 28 avril dernier, une délégation du Conseil des écoles fransaskoises s'est rendue au Burundi et au Niger afin de recruter des étudiants, notamment pour la communauté scolaire de Gravelbourg.

Selon le CÉF , le voyage de la délégation au Burundi du 17 au 21 avril avait pour mission de tisser des partenariats avec des écoles locales dans ce pays .

Au Niger, il s'agissait aussi pour le conseil scolaire de promouvoir son programme sport-études. D'ailleurs, le CÉF dit finaliser en ce moment une entente afin d’accueillir une soixante d’élèves du Niger dès janvier 2024. Ces élèves vont s'établir à Regina et Gravelbourg.

Avec les informations de Fred Harding