Un été de chantiers et de travaux à Gatineau : comment s’en sortir?

En plus de la fermeture de certains ponts, les chantiers seront nombreux à Gatineau cet été. Que conseille-t-on aux citoyens? Prévoir ses déplacements, utiliser le transport en commun et… faire preuve de patience, répondent les autorités municipales.

La Ville de Gatineau a tenu une conférence de presse, vendredi avant-midi, pour annoncer en grande pompe que la saison des chantiers avait repris.

Les plus grands se déroulent sur le boulevard Saint-Joseph, la rue Notre-Dame et le boulevard Maloney Est.

La saison des chantiers en chiffres : 26 : le nombre estimé de projets qui reprendront ou qui vont démarrer;

7 : le nombre de nouveaux chantiers d’envergure de réfection routière;

162 : le nombre de millions de dollars investis pour la réalisation d’une quarantaine de chantiers.

La Ville a également dévoilé sept nouveaux chantiers d’envergure de réfection routière, entre autres à certaines intersections sur la rue Georges, le boulevard Labrosse et le boulevard Maloney Est.

En guise de comparaison avec les autres années, la directrice des infrastructures et des projets, Rita Chahine, a estimé que le nombre de chantiers n’est pas plus élevé , mais que les coûts des travaux sont plus importants .

La directrice des infrastructures et des projets de la Ville de Gatineau, Rita Chahine Photo : Radio-Canada

« Il va y avoir des impacts, c’est sûr. On va essayer de les limiter en accélérant les travaux, en sortant des heures de pointe. On collabore avec l’entrepreneur pour mettre en place des mesures sur le terrain. » — Une citation de Rita Chahine, directrice des infrastructures et des projets de la Ville de Gatineau

En plus des chantiers annoncés vendredi, il est important de savoir que des travaux perturberont la circulation sur le pont Champlain jusqu’en novembre 2023 en plus de la fermeture, jusqu’en juillet, d’une voie de la traverse des Chaudières aux automobilistes.

Un appel à la prudence et à la patience

En tant qu’automobiliste, il faut être prudent à l’approche des sentiers. La patience et la courtoisie sont toujours de mise , dit la conseillère municipale du district de l'Orée-du-Parc, Isabelle N. Miron, qui porte les couleurs d’Action Gatineau.

Cette dernière impute à la Ville de Gatineau la responsabilité de bien communiquer , et ensuite, aux citoyens de bien s’informer.

La conseillère municipale du district de l'Orée-du-Parc, Isabelle N. Miron Photo : Radio-Canada

Ça vaut pour tout le monde : les piétons, les cyclistes, les automobilistes. On veut que tout le monde soit en sécurité. Tout le monde peut faire sa part pour que ça se passe bien , a ajouté Mme Miron.

La STO veut minimiser l’impact

La Société de transport de l’Outaouais (STO) est bien au fait des difficultés à prévoir cet été. La responsable des affaires publiques, José Lafleur, a tenu à rappeler que cela fait partie de leur quotidien, ou presque.

Opérer un réseau de transport en commun, c’est composer avec de nombreux facteurs, à l’année, qui nécessitent parfois la mise en place de détours et/ou la fermeture temporaire de certaines rues.

José Lafleur est porte-parole de la Société de transport de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

Ainsi, la STO mettra en place les détours nécessaires toujours en essayant de minimiser l’impact sur le service de transport en commun . Elle promet de communiquer chaque modification aux citoyens pour que ceux-ci soient bien informés.

Avec les informations de Julien David-Pelletier