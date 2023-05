Déception à Chéticamp pour le redécoupage de la carte électorale municipale d’Inverness

La Municipalité du comté d'Inverness prépare un redécoupage de sa carte électorale, mais aucune des options proposées ne prévoit de regrouper les communautés acadiennes comme le demandait la Société Saint-Pierre, l’organisme porte-parole des Acadiens de la région.

Il s’agit des communautés de Grand Étang, de Saint-Joseph-du-Moine et d’une partie de Margaree, indique Lisette Aucoin-Bourgeois, directrice générale de la Société Saint-Pierre.

Au niveau municipal, on est séparé en deux. Si on était dans le même district, on aurait beaucoup plus de chances de nous assurer une voix francophone au conseil municipal , explique Lisette Aucoin-Bourgeois durant une entrevue accordée vendredi à l’émission Le réveil Nouvelle-Écosse et T.-N.-L., d’ICI Acadie.

« On est des voisins, on travaille ensemble sur des projets, mais quand on parle au niveau politique, ce serait bien que ce soit un représentant qui parlerait au nom de toutes les régions acadiennes. » — Une citation de Lisette Aucoin-Bourgeois, directrice générale de la Société Saint-Pierre

La Société Saint-Pierre a participé aux consultations sur le redécoupage de la carte électorale et a clairement exprimé sa demande pour le regroupement des communautés acadiennes, souligne Mme Aucoin-Bourgeois.

Mais cela aurait créé une circonscription municipale plus populeuse que la moyenne. C’est justement pour ça que ça n’a pas plu , dit-elle.

La Société Saint-Pierre, ajoute-t-elle, compte étudier soigneusement le rapport sur le redécoupage électoral et discuter d’une stratégie d’ici la prochaine réunion publique sur les changements proposés, qui aura lieu en juin.

La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse souhaite pour sa part la création d'une circonscription électorale provinciale protégée pour les communautés acadiennes de la région, comme c’est le cas les régions de l'Isle Madame et du sud-ouest de la province.

Avec les renseignements de l’émission Le réveil Nouvelle-Écosse et T.-N.-L.