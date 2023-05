Crabe des neiges : le ton monte d’un cran à Terre-Neuve

Des pêcheurs et les dirigeants d’une des plus importantes entreprises de transformation de la province ont croisé le fer vendredi sur le prix du crabe des neiges, vendredi à Terre-Neuve-et-Labrador.

Une cinquantaine de pêcheurs insatisfaits du prix ont manifesté devant les bureaux de l’Association des producteurs de fruits de mer, puis d’Ocean Choice International (OCI), à Saint-Jean.

Lorsque les frères Sullivan – les coprésidents de cette entreprise – sont sortis pour écouter les commentaires des membres du syndicat Fish, Food & Allied Workers (FFAW), les échanges étaient amers, mais surtout cacophoniques.

J’ai travaillé beaucoup trop fort pour perdre tout mon argent, Martin , a crié l'un des pêcheurs à Martin Sullivan, en le pointant.

J’en ai marre de votre bullshit , a lancé une pêcheuse.

Après des semaines de négociations, les bateaux sont encore à quai et la saison de pêche est toujours en suspens. La pêche au crabe des neiges est officiellement ouverte depuis le 10 avril.

Les coprésidents d'Ocean Choice International, Martin Sullivan (à gauche) et son frère Blaine, ont écouté les commentaires des pêcheurs vendredi, à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les transformateurs offrent encore le prix établi il y a cinq semaines par une commission indépendante, soit 2,20 $ la livre. Les pêcheurs, qui ont reçu 7,60 $ la livre en 2022, jugent ce prix trop bas pour absorber le coût du diesel et de l'équipage.

Les transformateurs refusent de négocier un meilleur prix. Ils promettent pourtant que le prix actuel ne va pas diminuer avant la fin de la saison, et ce, même si le prix sur le marché a chuté de 1,20 $ US au cours des quatre dernières semaines.

Nous voulons tous la même chose

Entouré de pêcheurs visiblement enragés par la situation dans laquelle ils se trouvent, Martin Sullivan a répliqué que nous voulons tous la même chose .

Le prix du crabe aussi préoccupant pour nous que ça l'est pour vous , a ajouté son frère, Blaine. Mais qu’est-ce qu’on fait pour régler la situation?

Blaine Sullivan affirme que le temps file. Il craint de perdre la saison.

Je ne sais si le crabe sera de la même qualité rendu à la mi-juillet. J’ai peur qu’en juillet on va regretter de ne pas avoir trouvé une solution plus rapidement , a-t-il affirmé.

Il a ajouté qu’à long terme, il a peur de perdre des clients, qui se tournent à l’heure actuelle vers d’autres transformateurs dans les Maritimes et au Québec.

Une cinquantaine de pêcheurs ont manifesté devant les bureaux de l'entreprise de transformation Ocean Choice International, vendredi, à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

À quand la reprise des négociations?

Les transformateurs et les pêcheurs s’entendent sur une chose : il faut revenir à la table de négociation et enfin débuter la saison.

On ne peut plus attendre de démarrer la saison de pêche , affirme Greg Pretty, président du FFAW , qui représente les 5000 pêcheurs du crabe de la province et 5000 travailleurs d’usine de transformation. Il rappelle que la pêche au crabe des neiges est la plus importante et la plus lucrative de Terre-Neuve-et-Labrador.

Vendredi, plusieurs pêcheurs ont dit croire que les transformateurs espèrent créer des divisions au sein du syndicat.

Des manifestants ont lancé un appel à la solidarité et ont dit qu'il faut augmenter d’un cran la pression sur les transformateurs. Et aussi sur le gouvernement provincial, qu'ils accusent de se ranger derrière les entreprises de transformation.

Greg Pretty indique que les membres de son syndicat demeurent solidaires, même si deux membres d’un conseil important du FFAW ont démissionné jeudi soir, après une journée cahoteuse où l’Association des producteurs de fruits de mer avait accusé le syndicat de déformer les faits pendant les négociations.

Jeff Loder, président de l’Association des producteurs de fruits de mer, a dit jeudi que des pêcheurs ont été bloqués quand ils ont essayé de prendre la mer. Des camions transportant de la glace et des appâts ont aussi été bloqués, selon M. Loder.