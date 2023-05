Mère de Romy et Norah Carpentier : « ma confiance envers le système est rendue nulle »

Amélie Lemieux est très critique des interventions policières menées en juillet 2020 pour retrouver ses filles. La mère de Norah et Romy Carpentier a pris la parole vendredi matin lors de la dernière journée des audiences de l’enquête publique sur leurs mort. Elle considère que sa « famille a été abandonnée » lors des événements.

Les policiers ne semblent pas avoir accordé toute l'importance requise par la disparition de mes enfants. Ma confiance envers le système est rendue nulle. Je considère que ma famille a été abandonnée, car j’ai dit la vérité sur ce que je connaissais de Martin par rapport à ses filles , a indiqué Amélie Lemieux.

La mère des deux fillettes constate que plusieurs éléments sont venus anéantir les chances de réussite pour retrouver [sa] famille en vie.

Amélie Lemieux au palais de justice de Québec Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Elle critique le travail des autorités dans cette affaire, pointant du doigt des problèmes de communication à tous les niveaux, le travail en silo, un manque d’effectifs, une perte de temps liée au dédoublement du travail des enquêteurs, des responsables qui ne prennent pas les bonnes décisions en temps utiles alors que des lignes directrices claires étaient disponibles, des agents non adéquatement formés.

Au fil des audiences, Amélie Lemieux dit avoir appris que depuis la mort de ses filles, plusieurs structures, méthodes et procédés ont été changés au sein des corps policiers.

Pourquoi Norah et Romy n’ont-elles pas eu le droit à cette chance? demande-t-elle.

Elle critique la lenteur des autorités à déclencher les opérations de recherche le soir de l'accident.

Des enfants de 6 et 11 ans qui ne sont pas dans leur lit à cette heure-là, qui ont été victimes d’un accident d'auto, qui sont possiblement blessées et qui restent introuvables, ce n’est pas normal.

« L’urgence était-là, dès l’évènement, pas 16 à 18 heures plus tard. » — Une citation de Amélie Lemieux, mère de Norah et Romy Carpentier

Norah avait 11 ans et Romy 6 ans lorsqu'elles ont disparu avec leur père, Martin Carpentier. (Photo d'archives) Photo : Famille Lemieux

Norah et Romy

En début de déclaration, Amélie Lemieux a voulu parler de ses filles. J’ai entendu plus d’une quarantaine de personnes parler du ''dossier'' ou de ''l’affaire'' Carpentier. [...] mes filles ne sont pas juste un dossier, ce sont deux merveilleuses petites filles.

Elle a parlé de Norah comme d’une jeune fille pétillante, sensible, amoureuse des animaux , qui souhaitait devenir conceptrice de jeux vidéo.

Malgré leur absence, les petites Norah et Romy sont encore très présentes chez leur mère, Amélie Lemieux. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

Et de Romy comme la bonne humeur incarnée, le cœur sur la main, sensible et pure qui voulait être maman, une maman comme moi, qu’elle disait.

On m’a volé notre avenir

Amélie Lemieux affirme que ce drame a profondément boulversé sa vie, et lui a laissé de profondes blessures.

« [J'ai] beaucoup de difficulté à être en présence d’enfants, je cherche mes filles et je me replie sur moi-même. » — Une citation de Amélie Lemieux, mère de Norah et Romy Carpentier.

Mme Lemieux dit avoir fait installer dans sa maison un système d’alarme et trois détecteurs de fumée reliés à la centrale. Perdre leurs jouets, vêtements, dessins, bricolages, l’idée de me faire cambrioler m’est insupportable , dit-elle.

Les audiences publiques sur la mort de Norah, Romy et Martin Carpentier se sont terminées vendredi. Après avoir entendu une cinquantaine de témoins, le coroner Luc Malouin devrait remettre son rapport l’automne prochain.