Rémy Girard en perte de repères dans Testament, le nouveau film de Denys Arcand

Dans la bande-annonce de Testament, le prochain film de Denys Arcand, on voit Rémy Girard dans la peau d’un retraité dépassé par l’évolution de la société. Il est appuyé par une distribution étoilée rassemblant Sophie Lorain, Guylaine Tremblay et Marie-Mai, qui apparaît au grand écran pour la toute première fois de sa carrière.

Il incarne Jean-Michel, un homme célibataire et sans famille de 70 ans, qui partage sa vie entre un travail à temps partiel et son lieu de résidence, une maison de retraite située dans un édifice patrimonial.

Sa quiétude sera toutefois bousculée par un groupe de jeunes activistes anglophones qui exigent la destruction d’une fresque historique, interprétée comme une insulte aux Premières Nations. En perte de repères, le septuagénaire reprendra pied grâce à la naissance d’un amour inattendu.

Cinq ans après la sortie de La chute de l'empire américain, Denys Arcand convoque une impressionnante cohorte de comédiens et de comédiennes pour Testament. Dans la bande-annonce, on aperçoit notamment Guillaume Lambert, Louis-José Houde, Clémence Desrochers et Marcel Sabourin.

Testament prendra l’affiche le 5 octobre au Québec.