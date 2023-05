Opération CENTAURE : deux perquisitions menées à Gatineau jeudi

Dans le cadre de la stratégie CENTAURE, les policiers ont réalisé deux perquisitions sur le boulevard Saint-René Est, à Gatineau.

Deux hommes, âgés de 36 et 40 ans, ont été arrêtés, puis remis en liberté, indique la Sûreté du Québec (SQ), vendredi, par voie de communiqué.

Les perquisitions ont permis de saisir environ 5000 comprimés de métamphétamine, plus de 200 grammes de cannabis, des dérivés de cannabis, de la cocaïne, des champignons magiques, deux pistolets à air comprimé et un coup-de-poing américain. Plus de 9000 dollars en argent canadien ont également été trouvés.

L’enquête a débuté en décembre 2022 à la suite d’informations reçues du public.