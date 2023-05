La Vérif : un crédit d’impôt pour les activités des enfants est-il efficace?

Non. En fait, les études et les expériences précédentes tendent plutôt à conclure que cet outil est inefficace.

Jouer d’un instrument ou apprendre une autre langue accroît le potentiel des enfants pendant de longues années. Nous devons essayer d’atteindre une égalité des chances pour que tous les enfants puissent accéder à ces activités, quel que soit leur revenu familial , a expliqué la cheffe du NPD , Rachel Notley, lors de l’annonce de cette proposition électorale.

Un air de déjà-vu

La promesse de Rachel Notley ressemble au crédit d’impôt fédéral mis en place en 2006 par le gouvernement de Stephen Harper.

À l’arrivée de Justin Trudeau au pouvoir, le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants et celui pour les activités artistiques ont été progressivement éliminés.

Dans un rapport préparé en 2017  (Nouvelle fenêtre) , le ministère des Finances a conclu que ces deux crédits d’impôt n’avaient réussi ni à encourager les enfants à faire plus d’activités ni à aider les familles les plus vulnérables à payer pour ces activités.

Cela signifie que le gouvernement s’est privé des recettes fiscales sans toutefois obtenir les changements comportementaux et les avantages sociaux escomptés , peut-on lire dans le rapport qui s’appuie sur une longue liste d’études.

Le plus grand bénéfice aux plus riches

Les données de l’Agence du revenu du Canada montrent aussi que les ménages aux revenus les plus élevés sont ceux qui ont le plus utilisé ce crédit d’impôt. En Alberta, pour la dernière année de présence du crédit, 37 % des personnes qui ont demandé la déduction fiscale avaient un revenu supérieur à 100 000 $.

La majeure partie des coûts engendrés par ces crédits a été engagée en lien avec des activités qui auraient eu lieu, même en leur absence.

La proposition du NPD améliore quelques écueils de la version fédérale. À la base, le crédit d’impôt du gouvernement Harper n’était pas remboursable, ce qui veut dire que les ménages ne payant pas d’impôt n’en bénéficiaient pas. La proposition néo-démocrate étant remboursable, les familles qui ne paient pas d'impôts pourraient le recevoir.

Elle procure aussi un remboursement plus élevé. Le crédit d’impôt de 2006 revenait seulement à un rabais de 75 $ par enfant.

Un problème fondamental demeure, comme l'explique Jennifer Robson, professeure agrégée à l’Université Carleton : l’argent n’est disponible qu’à la déclaration de revenus, plusieurs mois après la dépense.

Les parents doivent toujours avoir l’argent en premier lieu pour pouvoir payer l’inscription , souligne-t-elle, ce qui pénalise les personnes ayant les plus faibles revenus.

Pour jouer dans la ligue des crédits d’impôt, il faut d’abord payer, même si on est pauvre , affirmait également un rapport de l’Institut Caledon en 2014.

Rachel Notley (au centre) estime que sa proposition de crédit d'impôt aura un effet bénéfique, malgré les critiques que s'attire le modèle. Photo : YouTube/Rachel Notley

Interrogée sur le sujet, Rachel Notley a défendu sa proposition en expliquant que la classe moyenne souffre aussi de l’augmentation du coût de la vie.

Elle espère que le crédit d’impôt agira comme incitatif, pour les organisations sportives et artistiques, à offrir des frais d’inscription moins élevés. Ces programmes vont avoir plus de demandes et, donc, plus de revenus.

Le rapport du ministère des Finances émettait plutôt l’hypothèse contraire, à savoir que l’offre était relativement fixe et que les fournisseurs répondraient simplement à une hausse de la demande en augmentant leurs prix .

Jennifer Robson et d’autres chercheurs affirment qu'une meilleure politique pour améliorer un accès égal aux activités est d’aider directement les associations et les organismes qui donnent ces programmes.

Le NPD a également annoncé une promesse d'accroissement du financement des infrastructures communautaires dotée d'un budget de 100 millions de dollars.

La facture estimée du crédit d’impôt proposé est toutefois plus élevée, soit 150 millions de dollars.

Une proposition populaire en période d'élections

Malgré les critiques, de nombreuses versions provinciales de ce crédit d’impôt existent au Canada. La Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse ont ressuscité cet outil après l’avoir éliminé.

Le crédit d’impôt revient toujours en campagne électorale. Jennifer Robson soupçonne que ce type de propositions récolte des appréciations positives dans les sondages internes.

« C’est de la bonne politique, mais pas une bonne politique publique. » — Une citation de Jennifer Robson, professeure agrégée, Université Carleton

L’Alberta a déjà eu une proposition de crédit d’impôt pour les activités physiques, mais elle n’a jamais été appliquée. À l’époque, le ministre des Finances, Lloyd Snelgrove, avait qualifié le projet de loi de problématique et affirmé qu’il était impossible d’en mesurer le succès.