Révision de la Loi sur les langues officielles: Fredericton pourrait rectifier le tir

Plutôt que d’éliminer l’obligation de revoir la loi aux dix ans, les progressistes-conservateurs pourraient opter pour une révision aux cinq ans, comme le recommandaient les commissaires Finn et McLaughlin, en décembre 2021.

Le ministre responsable de la Francophonie, Glen Savoie, qui répondait aux questions des médias en l’absence du premier ministre Blaine Higgs, a reconnu que le gouvernement pourrait reculer sur la question d’éliminer la révision aux dix ans. C’est possible , a-t-il répondu.

« Est-ce qu’il y a des amendements qui peuvent s’en venir? Absolument. » — Une citation de Glen Savoie, ministre de la Francophonie

Le projet de loi 37 devrait être débattu la semaine prochaine. C’est à cette occasion que des amendements seraient apportés.

On a sûrement des suggestions qui sont de notre caucus, on a des suggestions qui viennent du côté de l’opposition, on a des suggestions qui viennent des intervenants, des gens de la communauté , a expliqué Glen Savoie.

Blaine Higgs ouvert à l'idée d'apporter des changements, selon Glen Savoie

Le premier ministre Blaine Higgs, qui assiste à une conférence sur l’énergie aux Pays-Bas, ne s’est pas prononcé lui-même sur cette question.

Mais selon son ministre Glen Savoie, il est ouvert à l’idée de modifier le projet de loi sur les langues officielles. J’ai jamais entendu qu’il est fermé avec l’idée d’avoir les amendements , dit-il.

« Le premier ministre a dit qu’il est ouvert. » — Une citation de Glen Savoie, ministre de la Francophonie

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, serait ouvert à l'idée d'amender le projet de loi 37. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

L’objectif, pour le gouvernement, est d’obtenir l’appui de tous les élus, comme cela a été le cas lors des précédentes révisions de la Loi sur les langues officielles.

On va s’assurer que ce projet de loi passe à l’unanimité, si on peut, c’est ça le but pour nous autres sur le côté du gouvernement , assure Glen Savoie.

L’opposition espère que le projet de loi 37 sera amendé

Vendredi, la cheffe libérale Susan Holt a exprimé le souhait que le projet de loi 37 – qui vise à éliminer la révision obligatoire de la loi aux dix ans et à créer un secrétariat – soit modifié.

Elle a laissé entendre que des gens du côté du gouvernement partagent son avis.

La cheffe libérale, Susan Holt, dit qu'il est question, dans les coulisses de l'Assemblée législative, d'un amendement qui imposerait une révision obligatoire de la Loi sur les langues officielles tous les cinq ans. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

« Des membres du gouvernement ont partagé avec nous qu’ils essaient d’avancer ça. [...] On a entendu que, peut-être, ils considéraient cinq ans, comme dans la recommandation dans le rapport (des commissaires sur la révision de la Loi sur les langues officielles), alors on attend ça », dit-elle.

« J’espère que c’est le cas. » — Une citation de Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, espère que le gouvernement reviendra sur sa décision d'abolir la révision obligatoire de la Loi sur les langues officielles. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau