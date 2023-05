Quatre mères racontent leur difficile parcours du deuil périnatal

Quelque chose ne tourne pas rond en 2015 lorsque Lisa Wright perd ses eaux à quatre mois de grossesse. Son médecin diagnostique une incompétence du col de l’utérus.

« Après la perte de mon premier enfant, j'ai eu trois garçons alors que nous n'en espérions qu'un seul! » raconte Lisa Wright. Photo : Lisa Wright

J'ai vu mon bébé garçon après l'accouchement , se souvient-elle. Nous l’avons appelé Derwyn Junior. Ensuite, on l’a incinéré et mis ses cendres dans une petite boîte qu’on a enterrée.

L'hôpital Markham Stover organise une cérémonie pour les parents et familles qui perdent un bébé. Cette célébration a beaucoup aidé Lisa Wright. «Les funérailles organisées par l'hôpital m'ont beaucoup aidée parce que je côtoyais des couples vivant exactement la même chose», témoigne Lisa Wright. Photo : Lisa Wright

Au travail, on m'arrêtait parfois pour me dire : "Hey! Tu n’es pas obligée d’en parler!", alors que j'avais juste besoin que quelqu'un m'écoute , raconte Lisa Wright, assistante en réadaptation en soins de longue durée.

Mme Wright, qui anime aussi le podcast The Mom of Three relatant des aspects de la vie d'une mère, avait parfois l'impression que son entourage ne comprenait pas sa douleur.

« La fête des Mères est une journée très difficile pour de nombreuses femmes. Même si elles n'ont pas d'enfants vivants, elles ont quand même porté un bébé et elles ont le titre de mère. » — Une citation de Lisa Wright

Attendre un enfant après deux interruptions médicales de grossesse

« J'aime bien cette photo car elle représente vraiment le rôle de maman », explique Marie-Cécile Bernadet. Photo : GRGw

Pour Marie-Cécile Bernardet, lorsque le ​test de grossesse affiche enfin le résultat positif en 2022, sur le coup, c’est la joie.

Ensuite, son bonheur d’être mère après deux interruptions médicales de grossesses consécutives pour cause d’anomalies fœtales s’est transformé en anxiété.

On a eu notre première fille en 2017 très facilement. La deuxième fois, le cœur du bébé ne battait plus à 12 semaines. La troisième fois, c’était une grossesse extra-utérine de six semaines. J’étais donc très inquiète pour mon quatrième bébé. Je me demandais tout le temps s’il allait rester vivant , confie Marie-Cécile.

« Je me demande parfois à quoi ils auraient ressemblé. Qu'est-ce qu'ils auraient fait et aimé? Comment ça se serait passé avec leur grande-sœur? » — Une citation de Marie-Cécile Bernardet

Marie-Cécile s'est fait tatouer deux lumières sur sa jambe comme signe commémoratif pour ses deux bébés qui n'ont pas survécu.

Annoncer la mort du bébé aux proches

« Une perte fait le même mal, qu'elle survienne au début ou à la fin de la grossesse », témoigne Krystel Ng-A-Mann. Photo : Krystel Ng-A-Mann

En 2020, pour la première fois après plusieurs traitements d’infertilité, le ventre de Krystel Ng-A-Mann se dessine enfin. Elle réalise encore plus qu'elle est enceinte après sa première échographie.

Mme Ng-A-Mann ne tarde pas à annoncer sa joie d’attendre un enfant à ses parents. Mais malheureusement, Krystel fait une fausse couche quelques semaines plus tard.

Annoncer une fausse couche, c’est une lourde tâche qui n’est pas facile , confie-t-elle alors qu’elle a dû le faire à trois reprises.

« Le pire, c'est de faire comme si rien ne s’était passé, ou de cacher sa grossesse durant les premiers mois sous prétexte qu’il y a un risque de fausse couche. » — Une citation de Krystel Ng-A-Mann

« Mon mari et moi espérons toujours continuer et nous ne sommes pas encore prêts à abandonner », confie Krystel Ng-A-Mann. Photo : Krystel Ng-A-Mann

Un mois après la mort de son troisième bébé, le sujet touche encore une corde sensible.

La fête des Mères est particulièrement un jour éprouvant, car elle vous rappelle sans cesse votre incapacité à enfanter, témoigne Krystel Ng-A-Mann.

Elle garde espoir et n'abandonne pas son projet de donner la vie. Elle échange régulièrement sur les réseaux sociaux avec des mamans ayant vécu la même expérience douloureuse.

Quand l'enfant ne vient pas

Lyndsay Soberano a donné naissance à deux garçons arc-en-ciel (bébés nés après une fausse couche) en 2014 et 2016. Photo : Lyndsay Soberano

Lyndsay Soberano est déjà maman d’un petit garçon né en 2010 quand elle a perdu non pas un, mais quatre bébés en début de grossesse. Elle ne pensait jamais être confrontée au deuil périnatal.

Les femmes qui font plusieurs fausses couches vivent dans un isolement, car elles ont honte. Elles se disent que tout le monde est enceinte sauf [elles] , explique Mme Soberano.

« Les femmes culpabilisent et se disent parfois : "Mon bébé ne voulait pas de moi ou mon corps l'a rejeté." C’est tragique, selon moi. » — Une citation de Lyndsay Soberano

Une de mes grands-mères, qui était une survivante de l'Holocauste, a donné naissance à son premier enfant dans un ghetto en Autriche dans des conditions difficiles et a réussi à le garder en vie. Mon autre grand-mère a donné naissance à 11 enfants , raconte Lyndsay Soberano.

Je me comparais sans cesse et me culpabilisais, car je perdais mes bébés avant l’accouchement , ajoute-t-elle.

Le collier de Lyndsay Soberano contient les initiales de ses quatre garçons qui n'ont pas survécu, ainsi que des ailes représentant les quatre « bébés anges ». Photo : Lyndsay Soberano

En plus de la honte de ne pas pouvoir enfanter, elle est devenue obsédée par l'exercice physique.

Je passais mon temps à la salle de gym. Je voulais reprendre le contrôle de mon corps , explique-t-elle remplie d’émotions.

Bien que Mme Soberano soit mère de trois garçons aujourd'hui, elle n’oubliera jamais ses quatre bébés anges. Elle a d’ailleurs publié un recueil de poèmes pour mettre des mots sur sa souffrance et surmonter le deuil périnatal.

Tendre la main pour réconforter

Avec beaucoup d’empathie, le Dr Marc-Antoine Marquis, médecin spécialiste en soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine (CHUSJ) de Montréal – le plus grand centre mère-enfant au Canada – apporte son regard sur le lien qui unit la mère et son enfant.

Le Dr Marc-Antoine Marquis accompagne les familles qui vont perdre un enfant peu de temps après l'accouchement ou qui attendent un enfant dont maladie a été diagnostiquée avant sa naissance. Photo : Marc-Antoine Marquis

Il explique comment les femmes vivent la perte d’un bébé mort-né, décédé in utero ou quelques jours après sa naissance.

Les mères s'isolent parce que, malheureusement, ce qu'elles vivent n'est pas compris par les gens de leur entourage ou par la société en général , souligne-t-il.

On a souvent tendance à croire que parce que la mère n'a pas rencontré l'enfant, elle n'a pas de lien avec lui ou le lien est moins fort, alors que c'est tout l'inverse , soutient le Dr Marquis.

« Lorsqu'on m'a remis les empreintes des pieds de Derwyn Junior cela m'a donné le sentiment que mon bébé n'était pas juste un fœtus », témoigne Lisa Wright. Photo : Lisa Wright

« Le deuil ne dure pas deux jours, mais toute une vie. La peine des parents n’est pas proportionnelle à l’âge du bébé décédé. » — Une citation de Dr Marc-Antoine Marquis

Pour sa part, Mélissa Lalonde, infirmière spécialiste du deuil périnatal au CHUSJ, encourage les proches à tendre la main aux mamans en deuil.

« Si vous ne savez pas quoi dire ou faire, demandez-leur simplement si elles ont besoin d’aide », conseille Jessica Lalonde. Photo : Mélissa Lalonde

Demandez-leur de raconter leur histoire. Préparez-leur un repas. Proposez-leur de faire l'épicerie. Soyez tout simplement présent , suggère-t-elle.

Comment aborder le deuil périnatal avec une mère?