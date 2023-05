Rêver de travailler à la radio, malgré une déficience visuelle

Depuis la naissance, il doit composer avec une limitation visuelle : il souffre du glaucome.

« Mon œil droit est environ à 10 %. Mon œil gauche, je pense que c'est 2 %. » — Une citation de Benjamin Ouellet

Mais pas question de baisser les bras. Je savais que la communication, c'était quelque chose, qui, pour moi, était une avenue viable. Quand je suis arrivé en secondaire quatre, je me suis dit : "je pense que les médias, c'est, d'une certaine manière, accessible" , fait-il valoir.

Malgré les embûches durant son parcours scolaire, Benjamin a su s'adapter. Cette année, le jeune homme utilisait le braille, un système d'écriture conçu pour les personnes aveugles, lorsqu'il était en ondes. Le braille lui permettait de lire les nouvelles et les publicités, comme les autres animateurs.

Pour se mettre dans la peau de Benjamin, ses confrères et consœurs ont participé à une émission de radio les yeux bandés. Photo : Gracieuseté : Alain Dufresne

Ses confrères et consœurs ont également joué un rôle important dans sa réussite, souligne-t-il. Pendant l'année, ils ont développé des techniques pour faciliter la vie de Benjamin.

Ils vont juste me toucher l'épaule et ça veut dire qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, il faut que j'accélère le rythme. On a trouvé des petits trucs comme ça au fil du temps , explique-t-il.

« Quand on y croit vraiment, on veut réaliser quelque chose de spécial, on est capable. » — Une citation de Benjamin Ouellet

Le directeur du Collège radio télévision de Québec, Alain Dufresne, se dit impressionné par la détermination de Benjamin. C'est la deuxième fois qu'il accueille un étudiant atteint d'une déficience visuelle dans son établissement.

Premier arrivé, généralement le dernier parti. Quelqu'un qui a ce genre d'éthique de travail-là, la question, ce n'est pas de savoir s'il va réussir, mais bien quand et dans quelle mesure , affirme M. Dufresne.

« Il y a des écoles parfois qui marquent des étudiants et il y a parfois des étudiants qui marquent des écoles. C'est exactement le cas pour Benjamin. » — Une citation de Alain Dufresne, directeur du Collège radio télévision de Québec

Malgré ses accomplissements, le travail est loin d'être terminé. Benjamin devra continuer de faire preuve de résilience, car le marché n'est pas prêt pour les personnes qui présentent des handicaps, selon le directeur du collège.

Encore aujourd'hui, les médias sont réticents à l'idée d'engager de la main-d'œuvre à besoins particuliers, déplore Alain Dufresne.

De son côté, Benjamin Ouellet poursuit ses recherches d'emploi dans les médias. Il n'attend qu'une seule chose : la chance de se faire valoir.