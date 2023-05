L’historienne Micheline Dumont a reçu cette semaine la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale pour sa contribution exceptionnelle dans la recherche de l’histoire des femmes au Québec et sa grande influence sur le mouvement féministe. Une distinction qui s’ajoute à bien d’autres qu’elle a reçues dans le passé comme l’Ordre national du Québec et l’Ordre du Canada.

À 87 ans, la professeure émérite, qui a enseigné pendant près de 30 ans à l’Université de Sherbrooke, revient sur les grands moments de sa vie dans un livre publié cet automne, De si longue racine, où elle raconte son chemin vers le féminisme. C’est dans le cadre de l’émission Ça commence avec vous sur Ici Télé que j'ai eu le privilège de discuter avec cette grande femme.

Je n’avais pas d’atomes crochus avec le féminisme , raconte celle qui a fait de longues études à une époque où la vie des femmes était principalement destinée à l’éducation des enfants et l’entretien de la maison. C’est grâce à des bourses accordées par les religieuses qu’elle peut assouvir sa soif de connaissances puisque son père ne voit pas l’utilité pour les filles d’aller au collège et à l'université. Elle garde d’ailleurs de bons souvenirs de ses années de couventine qui n’a pas été pour elle la période de la grande noirceur des années 1940 et 1950 tant décriée.

Une vie sentimentale désastreuse

Fortement attirée par les bancs d’école, Micheline Dumont rêve toutefois de tomber amoureuse et un jour d’avoir des enfants. Ce n’est qu’à la fin de la vingtaine qu’elle rencontre l’homme qui deviendra son mari et avec qui elle partage toujours sa vie aujourd’hui. J'avais eu une vie sentimentale désastreuse , déclare-t-elle en riant, avouant que si la rencontre de son époux s'était produite plus tôt dans sa vie, son parcours scolaire aurait probablement été plus court.

Micheline Dumont s'est déclarée féministe à l'âge de 40 ans après avoir lu le livre de Benoîte Groulx, Ainsi soit-elle. Photo : Radio-Canada

Bien qu’elle ait fait ses études à Montréal et Québec, c’est à Sherbrooke que Micheline Dumont mène toute sa carrière universitaire. D’abord investie comme professeure dans la didactique de l’histoire, elle fait un virage vers l’histoire des femmes lorsqu’elle prend conscience de son propre féminisme. La lecture du livre de Benoîte Groult, Ainsi soit-elle lors d’un trajet en autobus entre Montréal et Sherbrooke, est pour elle une véritable épiphanie. Elle est alors âgée de 40 ans.

« Je pense que c'est la prose de Benoîte Groult qui m'a réveillée parce qu'elle révélait des aspects que je ne connaissais pas du tout de la discrimination contre les femmes. » — Une citation de Micheline Dumont, historienne

Je trouvais [avant] que le féminisme n’était pas nécessaire. Mais c'est parce que j'étais encore très ignorante, très ignorante, répète-t-elle. J'ai réalisé qu' il y avait beaucoup de travail à faire pour mettre les femmes dans l'histoire.

Cette lecture déterminante fait prendre conscience à Micheline Dumont que la discrimination envers les femmes est systémique et qu’elle agit dans toutes les sphères de la société. C'était la grande injustice, s’insurge-t-elle. Une secrétaire, une infirmière ou une institutrice qui se marie, perd son emploi, surtout dans les commissions scolaires. Un homme qui se marie, il obtient une augmentation de salaire. C'est incroyable!

C’est pendant cette période , comme elle le dit si bien, qu’elle se met à l’ouvrage. Documenter l’histoire des femmes devient alors la mission de sa carrière académique, mais aussi l’essence de son engagement dans la société. Toutes mes recherches ont été en histoire des femmes , souligne-t-elle.

Micheline Dumont est l'invitée de Réjean Blais à Ça commence avec vous vendredi à 18 h 30.

Comment raconter l’histoire des femmes?

Mais comment documenter le vécu des femmes quand les livres d’histoire ignorent complètement leur contribution à la société québécoise? Il faut changer les points de référence, explique Micheline Dumont. Il ne faut pas prendre la Guerre de la Conquête ou la Confédération. La Confédération, ça n'a rien changé dans la vie des femmes, fait-elle remarquer. Il faut prendre des repères qui concernent la vie des femmes.

Micheline Dumont a reçu la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec le 8 mai 2023. Photo : Facebook Assemblée nationale du Québec/Francois NadeauPhotographe

Les congrégations religieuses, les associations féminines, des mémoires et des thèses servent à documenter cette histoire. Elle se plonge à fond dans cette mission qui l'amènera à collaborer à la rédaction de la bible: Histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles aux côtés de collègues historiennes, Marie Lavigne et Jennifer Stoddart et Michèle Stanton qui forment le collectif Clio. Ce livre, d’abord publié en 1982 et bonifié dans les années 1990, devient un ouvrage de référence dans le monde académique, mais c’est aussi un grand succès de librairie. Il a eu un très gros impact , souligne Micheline Dumont.

L’autrice qui a publié près d’une quinzaine de livres et écrit près 200 articles au cours de sa prolifique carrière a contribué par ses recherches, mais aussi par son implication dans le débat public, à améliorer la condition de vie des femmes au Québec. Elle a aussi aidé de nombreuses étudiantes à trouver leur voie. Aujourd'hui, elle se dit très préoccupée par un autre enjeu important, soit celui de l'environnement.