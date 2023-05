Séparation entre Stéphan Huot et Transrapide

L’homme d’affaires et promoteur immobilier Stéphan Huot démissionne de Transrapide, une entreprise placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.

Le 1er mai, le Groupe Huot soutenait que cette démarche allait permettre au centre de distribution et d’entreposage de Lévis d’assurer la reprise des chantiers et la continuation des opérations industrielles.

Dans une lettre datée du 8 mai, Stéphan Huot indique démissionner de tous ses postes au sein des entreprises Centre de distribution Transrapide et Entreposage des Riveurs.

Un plan de restructuration est en branle avec Deloitte.

Il s’agit d’une démission qui allait de pair avec cette annonce, selon l’agence de communication Brouillard qui représente le Groupe Huot.

En janvier, le Groupe Huot révélait son intention d’investir 100 millions de dollars dans Transrapide afin de tripler sa superficie d’entreposage.

Plus tôt cette semaine, d’autres filiales du Groupe Huot aux prises avec des ennuis financiers annonçaient leur fermeture, soit le restaurant-bar Le Commandant situé au Complexe capitale hélicoptère et l'entreprise Go Hélico.

Avec les informations de Camille Carpentier.