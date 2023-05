True North prévoit transformer Place Portage en complexe de santé et d’habitation

Selon un communiqué du gouvernement du Manitoba publié vendredi, le réaménagement, estimé à environ 500 millions de dollars, comporte la mise en place de plusieurs cliniques médicales.

En mars 2023, True North a conclu une entente pour le rachat de Portage Place, lui donnant un an pour développer un projet de réaménagement en consultation avec la communauté et les organismes du secteur. Le groupe prévoit d'importantes transformations au mégaprojet construit en 1987.

Selon le président de True North Real Estate Development, Jim Ludlow, le centre commercial est aujourd’hui désuet.

Nous pouvons explorer toutes les configurations qui, selon nous, ont du sens pour cette ville et pour Place Portage, qui ne sera plus jamais un centre commercial. Ce n'est pas une possibilité. Il n’a plus de raison d’être.

Le centre commercial Place Portage, au centre-ville de Winnipeg, a été construit en 1987. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Les plans de réaménagement incluent l’ajout d’une tour de 12 étages qui abritera des services de santé et une tour d’habitation de 16 étages. L’atrium de verre faisant face à la rue Edmonton serait remplacé par un espace ouvert connecté à Central Park.

True North prévoit convertir l’espace central de Place Portage en centre pour la communauté, en bureaux pour les organismes communautaires, en plus de quelques commerces et restaurants. Une épicerie pourrait occuper une partie du rez-de-chaussée de la tour d’habitation, selon les plans.

Selon Jim Ludlow, le Prairie Theatre Exchange, qui resterait en place au troisième étage, pourrait bénéficier d’une entrée directe au rez-de-chaussée.

Services de santé

La tour de 12 étages doit accueillir le Healthcare Centre for Excellence, qui comprendrait une clinique de soins primaires, une clinique sans rendez-vous aux heures d’ouverture prolongées, un centre de dialyse et un centre de soins d'urgence des dépendances.

Les étages supérieurs accueilleront une antenne de la clinique Pan Am, qui offrira des soins musculo-squelettiques et abritera entre autres des services chirurgicaux, de médecine sportive, d’orthopédie, de physiothérapie et de traitement des commotions cérébrales, prévoit True North.

Selon Jim Ludlow, la clinique ne peut être mise en place sans services accessibles au rez-de-chaussée pour la communauté du centre-ville. D’après lui, cela permettrait de soulager la pression exercée sur les urgences du Centre des sciences de la santé (HSC).

Dans un communiqué, la province note d'ailleurs que les plans relatifs au complexe de soins de santé feront l’objet de consultations.

Conservation et revitalisation

Les plans prévoient aussi la modification de l’apparence du bâtiment pour ajouter deux espaces circulaires le long de l’avenue Portage.

D'un point de vue architectural, c'est un bâtiment massif, donc ce que nous voulons faire, c'est décomposer la structure, créer des environnements extérieurs et des points de rencontre pour les gens, à l'extérieur comme à l'intérieur , explique Scott Stirton, le PDG d’Architecture49, une firme qui travaille sur le projet.

Néanmoins, l’un des objectifs du projet est de conserver l’ancienne structure le plus possible, selon Jim Ludlow. La chose la plus durable à faire est probablement la revitalisation [du centre commercial] et ce projet l'envisage dans son ensemble.

« Maintenant que les plans sont publics, nous pouvons faire appel aux experts et groupes communautaires et autochtones pour avoir la contribution de la communauté », déclare Jim Ludlow. Photo : Radio-Canada / Darin Morash

En 2021, Place Portage avait fait l'objet d'une tentative échouée de rachat par une firme de Toronto.

Il ne faut pas laisser cela languir. Par conséquent, il faut proposer un plan qui, dans une ville comme Winnipeg, pour un atout comme celui-ci, doit être livré localement, soutient Jim Ludlow.

Le groupe recueillera les commentaires du public et de ses partenaires au centre-ville, dont l’Organisation des chefs du sud du Manitoba, qui pilote la transformation de l’ancien bâtiment de La Baie, reliée à Place Portage par une passerelle.

Avec les informations de Bartley Kives