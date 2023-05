Le ciel est bleu dans les aéroports canadiens malgré les nuages de grève chez WestJet

L’ambiance est au beau fixe dans le ciel des aéroports du pays. Les passagers sont de retour depuis la fin de la pandémie et l’on n’anticipe pas le retour des interminables files d’attente, même si les défis en matière de ponctualité sont toujours présents.

À Montréal, on est déjà presque au niveau d'achalandage d’avant la pandémie. Lors du premier trimestre de 2023, un peu plus de 4,5 millions de passagers sont passés par l’aéroport de Montréal Trudeau, contre 4,7 millions au premier trimestre de 2019.

Cette différence négative de 3,3 % est essentiellement attribuable à la baisse de l’achalandage des vols intérieurs (-207 000 passagers), alors que les voyageurs internationaux ont connu une hausse de 5,9 % entre le premier trimestre de 2019 et celui de 2023. On s’attend d’ailleurs à égaler le record de 2019 de 6 millions de voyageurs cet été.

À l’aube de la saison estivale, l’équipe d’Aéroports de Montréal (ADM) multiplie les efforts afin de favoriser une expérience fluide des passagers au sein de ses installations. En plus d’avoir investi plus de 40 M$ pour notamment améliorer de façon significative le traitement des bagages et des voyageurs en correspondance, nous travaillons en continu sur nos processus aéroportuaires , déclarait la semaine dernière le PDG d’ ADM , Philippe Rainville.

Le président-directeur général d’Aéroports de Montréal (ADM), Philippe Rainville. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'aéroport montréalais encourage les passagers à utiliser toute la technologie à leur disposition pour rendre le processus plus fluide. Cela inclut YUL Express, qui permet aux voyageurs de réserver en avance le passage aux points de contrôle de sécurité et de gagner de 15 à 30 minutes lors des périodes de pointe, selon ADM . Dans le même ordre d'idée, l'application Mobile Passport Control permet aux voyageurs de soumettre des informations de passeport et une déclaration de douane avant les départs vers les États-Unis.

Québec vise haut

À Québec aussi, on se frotte les mains après une année 2022 exceptionnelle de 1,17 million de passagers (contre 353 203 en 2021). En plus d’une multiplication des liens directs vers l’Europe, l’Ouest canadien et le Sud, l'aéroport Jean Lesage a vu son aérogare modernisée, avec notamment l’ajout de restaurants. Cette année, ce sera au tour de certaines pistes et voies de circulation de faire l'objet de travaux.

Une vue de l'intérieur de l'aéroport international Jean-Lesage à Québec. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

À l’aéroport Pearson de Toronto, la direction ne veut surtout pas revivre le cauchemar de l’été 2022, où des dizaines de milliers de passagers avaient dû coucher dans l’aérogare faute de mieux. L'été dernier, la ponctualité n'était que de 35 % , mentionne Deborah Flint, présidente et PDG de l’aéroport. Actuellement, nos compagnies aériennes partent avec 70 % de ponctualité .

Malgré cela, le pourcentage de départs à l'heure à Vancouver, Toronto et Montréal en février était bien inférieur à celui des aéroports de Seattle, Chicago, New York et Boston, selon les statistiques de l'Official Airline Guide (OAG).

Au cours de la dernière année, l’aéroport Pearson a embauché 10 000 nouveaux employés, soit une augmentation de près de 22 %, pour un total de 50 000 travailleurs. Cela correspond à peu près au niveau de 2019. Mme Flint attribue certains des ralentissements constatés à l'aéroport à l'inexpérience des employés embauchés à la dernière minute pour faire face à l’afflux de passagers et à la reprise du nombre de vols.

L'aéroport torontois s'attend à environ 80 % du trafic estival qu'il a connu avant la pandémie, soit une augmentation d'environ 10 % par rapport à l'année dernière. Et Mme Flint dit que les employés sont maintenant plus expérimentés.

Et dans les autres aéroports? Vancouver s’attend à 81 passagers par jour cet été, soit un niveau d’avant pandémie.

Calgary indique de son côté porter son attention sur la gestion des pics d'achalandage.

Crainte à l'horizon chez WestJet

Principale ombre dans le ciel, la possible grève chez WestJet. Environ 1850 pilotes de l’entreprise sont sur le point de débrayer à compter du 16 mai. Cela pourrait aller du refus de faire des heures supplémentaires à une grève générale.

On ne sait pas encore ce que cela pourrait signifier pour les personnes qui ont déjà réservé un vol avec WestJet, mais selon Sylvie De Bellefeuille, avocate chez Option Consommateurs, des remboursements devraient être offerts.

Autre motif de mécontentement, mais qui ne semble pas avoir de conséquence sur l'achalandage : le prix des billets d’avion. Selon Air Canada, le prix du carburant est trop volatil pour envisager une baisse de ses tarifs.

Le prix moyen du carburant demeure 30 % plus élevé au premier trimestre qu'à la même période l'an dernier, a souligné Amos Kazzaz, directeur financier d'Air Canada. Il souligne en outre que la difficulté des avionneurs à livrer de nouveaux appareils limite la capacité des compagnies aériennes à répondre à la demande.

Les revenus d’Air Canada ont atteint 4,9 milliards $ au premier trimestre de 2023, un seuil record pour cette période de l’année. Malgré cela, une perte d’exploitation de 17 millions $ a été enregistrée.

D'après les informations de Stéphanie Hogan, CBC News et La Presse canadienne.