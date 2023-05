Les aciéries de Hamilton seront-elles forcées de réduire leur pollution?

La Ville de Hamilton implore le gouvernement Ford de contraindre trois producteurs d’acier de se plier aux normes environnementales de la province. Cette mesure « tuerait » l’un des principaux moteurs économiques de la ville depuis plus d’un siècle, selon un syndicat.

Fin mars, le conseil municipal a voté à 13 contre 1 en faveur d’une motion demandant à la mairesse, Andrea Horwath, d’informer le ministre provincial de l'Environnement de son opposition au renouvellement des exemptions qui permettent à certaines entreprises d’émettre des contaminants dans l’air à des seuils bien supérieurs aux normes en vigueur en Ontario.

Lors de la séance du conseil municipal tenu le 29 mars dernier, seul le conseiller Jeff Beattie s'est opposé à la motion visant à ce que la Ville s'oppose à tout renouvellement des autorisations d'une norme de qualité de l'air particulière. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

Monsieur le ministre, nous demandons respectueusement à ce que [...] vous assuriez la protection de la santé des résidents de Hamilton , peut-on lire dans la missive transmise à David Piccini et dont Radio-Canada a obtenu copie.

Des émissions bien au-dessus des normes provinciales

Les exemptions dont bénéficient trois aciéries de la ville arrivent à échéance le 30 juin prochain.

En vertu des autorisations actuelles, ArcelorMittal Dofasco qui emploie près de 5000 travailleurs à Hamilton jouit d'exemptions pour ses émissions de benzène, un cancérogène connu, à des seuils 22 fois supérieurs à la norme provinciale.

Le plus important employeur privé de la ville peut également émettre 1100 fois plus de benzo[a]pyrène, un autre cancérogène, que la limite permise dans le reste de la province.

L'entreprise bénéficie aussi d'exemptions pour ses matières particulaires en suspension et ses émissions de manganèse.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L’inhalation de manganèse à des concentrations élevées peut induire un syndrome similaire à la maladie de Parkinson, indique Maryse Bouchard, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les contaminants environnementaux et la santé des populations.

À des concentrations faibles dans l’air ambiant, souligne-t-elle, ce contaminant peut réduire les capacités cognitives et motrices des populations qui y sont exposées.

Les normes ontariennes pour les cancérogènes permettent un risque négligeable sur la santé, soit un cas de cancer par million d’habitants exposés continuellement au cours d’une vie.

Le gouvernement provincial estime que l’exemption accordée à ArcelorMittal Dofasco pour ses émissions de Benzène présente un risque supplémentaire de cancer de 22 sur un million.

L'industrie de l'acier est reconnu comme étant l'une des plus polluantes au monde. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

Mme Bouchard prévient toutefois que cette évaluation ne tient pas compte de la présence de plusieurs polluants dans un même environnement. Quand deux contaminants ont le même effet toxicologique, par exemple deux cancérogènes, c’est sûr que les effets de ces deux contaminants combinés vont être supérieurs à l’exposition à l’un ou à l’autre , explique-t-elle.

Cinq autorisations d'une norme de qualité de l'air particulière sont actuellement en vigueur à Hamilton.

Une étude publiée par Santé Canada  (Nouvelle fenêtre) en février estime que la pollution de l’air venant de la transformation des minéraux a mené à 56 morts précoces en 2015 dans la ville de l'acier.

Nous sommes confrontés à ce problème depuis des décennies, mais les résidents et nos politiciens réalisent maintenant que le prix à payer [pour ces activités industrielles], soit la pollution de l'air et de nos cours d'eau, n’en valent pas la peine , soutient Ian Borsuk, le directeur général par intérim de l'organisme Environment Hamilton.

Ian Borsuk est le directeur général par intérim de l'organisme Environment Hamilton. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

Ron Wells, le président de la section 1005 du syndicat des Métallos qui représente les 600 employés de Stelco à Hamilton, s’inquiète de cette nouvelle posture de la Ville.

Nous avons actuellement 10 000 retraités et leurs personnes à charge qui comptent sur leur pension et sur leurs prestations de soins de santé. La viabilité de Stelco est très importante pour que ces avantages continuent d’exister , signale-t-il.

L’industrie muette

Contactés à plusieurs reprises, ArcelorMittal Dofasco, Stelco et Harsco n’ont pas donné suite aux demandes d’entrevue de Radio-Canada. Les entreprises ont également refusé de répondre par écrit aux questions qui leur ont été soumises.

M. Wells se dit surpris que les aciéries n’aient pas voulu défendre l’industrie en faisant valoir les potentielles pertes d’emploi si la province ne renouvelle pas les exemptions.

Ron Wells a travaillé pour Stelco, un producteur d'acier, pendant 40 ans avant de devenir président du syndicat qui représente les employés de l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

Vous ne voulez pas mettre un tas de Canadiens au chômage, puis aller en Chine, en Ukraine ou en Russie pour obtenir de l'acier qui n'est pas soumis aux mêmes réglementations environnementales qu'au Canada , clame-t-il.

Dans un communiqué publié à la fin mars, ArcelorMittal Dofasco indique avoir diminué substantiellement les émanations des cinq contaminants pour lesquelles elle obtient une exemption.

Pourtant, l’entreprise émet du benzène et du benzo[a]pyrène respectivement à 72 % et à 96 % des limites prévues par ses autorisations particulières, selon son plus récent rapport d’émissions datant de 2022.

ArcelorMittal Dofasco promet par ailleurs que la transformation de ses procédés de fabrication dans les années à venir permettra d’éliminer les émissions de certains contaminants et de diminuer les émanations d’autres polluants.

L'aciérie prévoit notamment remplacer ses fours alimentés au charbon et au coke par des fours électriques, un projet pour lequel l’Ontario et Ottawa ont investi 900 millions de dollars.

Un four à arc électrique est utilisé dans la production d'acier pour fondre des ferrailles d'acier. Utilisant majoritairement de l'énergie électrique, il réduit les émissions et les risques. (Image d'archives) Photo : Getty Images / Scott Olson

Le président du syndicat des employés de Stelco estime que l’industrie s’efforce d’améliorer son bilan environnemental et qu’en ce sens elle a besoin d’un peu plus de temps pour se conformer aux normes provinciales. Nous ne voulons simplement pas perdre des emplois dans cette transition , ajoute M. Wells.

Si ce n’est qu’une question de temps, M. Borsuk d’Environment Hamilton s’attendrait à ce que les aciéries présentent un plan d’action pour réduire leurs émissions, mais pour l’instant le doute plane sur leurs intentions à court terme.

Nous sommes à la mi-mai et nous ne savons pas s'ils vont même déposer une demande [d’extension]. Je pense que ça génère beaucoup de frustration dans la communauté , remarque-t-il.

Un processus opaque, dénonce la communauté

Aux dires du ministère de l'Environnement, le gouvernement ontarien n’a pour l’instant reçu aucune demande de renouvellement de la part des trois aciéries dont les exemptions arrivent à échéance le 30 juin.

Aucune décision n'a été prise à ce jour concernant la voie de conformité [aux normes provinciales] pour ces installations , indique par courriel Lindsay Davidson, porte-parole pour le ministère.

Ramani Nadarajah, avocate pour l'Association canadienne du droit de l'environnement, n’est pas surprise que les aciéries attendent la dernière minute pour demander le renouvellement de leurs exemptions considérant l’opposition de la Ville de Hamilton.

Avant de rejoindre l'Association canadienne du droit de l'environnement, Ramani Nadarajah était procureure pour le ministère de l'Environnement. Photo : Radio-Canada

Le ministère peut offrir une extension jusqu’à la date d’expiration. [...] Et dans le cas d’une extension, l’entreprise n’a pas besoin de tenir des consultations publiques , explique Mme Nadarajah.

Selon l’avocate, ces règles sont le fruit d’un changement à la loi il y a une dizaine d'années. Elle estime que le ministère de l’Environnement devrait revenir à un processus bien plus transparent qu’il ne l’est présentement.

Ça prend un processus ouvert où la communauté locale peut obtenir des informations et soulever des questions auprès du gouvernement pour savoir si ces exemptions sont réellement nécessaires , croit-elle.

Le ministre de l'Environnement de l'Ontario, David Piccini, a décliné la demande d'entrevue de Radio-Canada. En réponse aux questions transmises au ministre par courriel, Daniel Strauss, un porte-parole, indique que toute décision sera éclairée par une consultation approfondie avec les parties prenantes concernées.

ArcelorMittal Dofasco produit 2,8 millions de tonnes d'acier par an. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

Signe du flou entourant ces exemptions, Brad Clark, un conseiller de la Ville de Hamilton, a présenté une motion pour qu’un représentant du ministère de l’Environnement assiste à une séance du Conseil de la santé et explique la manière dont sont octroyées les autorisations d'une norme de qualité de l'air particulière.

J'aime faire des recherches, mais je n'arrive pas à comprendre la méthode par laquelle ils fixent les normes , a-t-il déclaré en ajoutant que les seuils lui semblent arbitraires .

Sa motion a été adoptée à l’unanimité.

De son côté, le syndicaliste Ron Wells se dit déçu de ne pas avoir été consulté par la Ville avant qu’elle s’oppose au renouvellement des exemptions.

Il devrait y avoir des rencontres avec les [entreprises], les travailleurs, les résidents et les gouvernements, juge-t-il, tout le monde devrait avoir une place à la table de discussion.