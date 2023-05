La Saskatchewan veut réduire la durée de formation des infirmières formées à l’étranger

Afin de pallier la pénurie de main-d'œuvre en santé dans la province, le gouvernement de la Saskatchewan veut réduire la période de formation des infirmières et infirmiers formés à l'étranger, la faisant passer à 14 semaines.

Les infirmières et infirmiers originaires d'autres pays doivent actuellement suivre une formation supplémentaire de plus d'un an avant de pouvoir travailler dans la province.

Le ministre de la Santé, Paul Merriman, explique que pour contourner cette phase, certaines infirmières philippines, par exemple, se rendent au Royaume-Uni, où elles peuvent commencer à travailler immédiatement.

Ensuite, elles viennent en Saskatchewan parce que la province reconnaît les titres de compétences britanniques.

À mon avis, il s'agit d'une étape inutile. Nous nous sommes efforcés de rationaliser ce processus afin d'accélérer leur arrivée ici , souligne-t-il.

Paul Merriman estime que les changements augmenteront le nombre d'infirmières, mais que la sécurité des patients restera toujours la priorité absolue.

Les autorités locales de réglementation de la Saskatchewan collaborent avec les autorités nationales de réglementation pour veiller à ce que les choses se fassent en toute sécurité , précise-t-il.

Les changements comprennent également une meilleure formation linguistique ainsi qu'un mentorat et un soutien individuel spécialisé, d'après le ministre.

Selon un communiqué du gouvernement de la Saskatchewan publié jeudi, la province vise à mettre ces changements en place d'ici septembre.

La décision est saluée par le porte-parole du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan en matière de santé rurale, Matt Love. Cependant, il estime qu'il faut faire plus pour retenir celles qui sont déjà dans la province.

D'après lui, le Syndicat des infirmières et infirmiers de la Saskatchewan reçoit de nombreux témoignages de membres qui envisagent de quitter la profession ou de s'installer ailleurs.

Nous pensons qu'il faut s'attaquer à ce problème , soutient Matt Love.

