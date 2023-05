L’application Messenger pour Apple Watch débranchée à la fin de mai

Meta a annoncé que les utilisateurs et utilisatrices pourraient tout de même consulter les notifications de l’application après cette date, si la montre intelligente est appariée à un téléphone.

Il ne sera toutefois plus possible d’y répondre avec un message vocal, un autocollant ou d’autres formes de réponse semblables propres à l’appareil, comme c’était le cas jusqu’ici. Les réponses textuelles n’étaient pas prises en charge par l’application d’Apple Watch.

Sollicité par le site spécialisé Engadget pour des explications, un porte-parole de Meta s’est contenté de préciser qu’il était possible d’utiliser la messagerie sur l’iPhone, l’ordinateur ou le web.

Messenger a fait son entrée sur l’Apple Watch en 2015, la même année qu’elle est devenue la seule destination pour consulter les messages envoyés à des contacts sur Facebook.

Meta revoit ses priorités

Cette annonce survient au lendemain de la confirmation de Meta que WhatsApp, une autre de ses applications de messagerie, serait offerte sur le système d’exploitation compétiteur Wear OS pour les montres intelligentes de Google.

La montre intelligente Pixel Watch de Google. Photo : Google

L’application Messenger ne semble pas figurer dans les priorités du géant non plus, l’entreprise ayant licencié plus de 20 000 personnes dans les six derniers mois.

En mars, Meta a annoncé qu'elle testait le rapatriement de la messagerie à même l’application Facebook, attribuant ce changement au souci de faciliter l’envoi de contenus publiés sur le réseau social à des proches.

Le réseau social Instagram, une propriété de Meta, a pour sa part été retiré en 2018 de l’Apple Watch. Slack, Twitter, Uber et de nombreuses autres entreprises ont aussi abandonné leurs applications natives pour la montre intelligente du géant à la pomme au cours des dernières années, plaidant le manque de demande ou de nécessité.