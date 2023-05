Pénurie d’enseignants francophones : un problème « mondial », dit Caroline Mulroney

L'Ontario a une double stratégie pour recruter plus d'enseignants francophones, affirme la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney, face aux critiques de l'Association des enseignants franco-ontariens (AEFO) et de conseils scolaires.

Plus tôt cette semaine, l’ AEFO ainsi que l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) et l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) ont dénoncé à l'unisson le manque de volonté politique du gouvernement de l’Ontario.

Dans un communiqué conjoint, les trois groupes affirment que la situation « frôle la catastrophe ». Ils accusent le gouvernement Ford de ne pas avoir suivi les recommandations d'un groupe de travail à ce sujet.

La ministre Mulroney s'est défendue vendredi, disant que le gouvernement cherche à former plus d'enseignants dans la province, en plus de tenter d'attirer plus d'immigrants francophones, y compris des enseignants.