Une aide financière pour les aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Centre d’action bénévole de Chicoutimi, le Groupe d’action communautaire de Falardeau, le Service des aides familiales de La Baie. Toxic-Actions, le Service d’intervention de proximité du Domaine-du-Roy, le Groupe d’action bénévole ensemble de Sainte-Monique et de Saint-Henri, la Maison d’un Nouvel Élan, le Groupe d’action communautaire de l’A.P.R.S. et le Groupe Aide-Action Saint-Honoré recevront une aide financière.

À l’échelle du Québec, 146 projets sont soutenus par le programme, dont l’objectif est de contribuer à la mise en place ou au maintien de travailleurs de milieu qui rejoignent et soutiennent des aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation.

Ainsi, des aînés dans le besoin sont repérés et dirigés vers les ressources adéquates. Le programme permet aussi de briser l’isolement que vivent les personnes âgées et de favoriser leur maintien à domicile.