Un plan de développement touristique de 167 M$ en Haute-Gaspésie

Les visiteurs viennent de partout dans le monde pour contempler le rocher Percé. Ils passeront possiblement par la Haute-Gaspésie pour s'y rendre.

L'objectif du plan de développement est de s'assurer que les voyageurs s'y arrêtent ou, encore mieux, qu'ils choisissent le secteur comme destination. Pour y arriver, la MRC mise sur sa proximité avec le golfe du Saint-Laurent et les montagnes des Chic-Chocs.

Guy Bernatchez, préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

À terme, le nombre de visiteurs passerait de 146 000 à 204 000 par année, une augmentation de 40 %. Leurs dépenses seraient estimées à 38,7 millions de dollars annuellement. Pour y arriver, le plan cible une quarantaine de projets. Certains sont déjà en élaboration, d'autres devront être créés.

Exemples d'interventions prioritaires Mise à niveau du parc hôtelier

Mise en œuvre de la Station de montagne à Mont-Saint-Pierre et du Musée des paysages marsois

Création d’un Centre d’expérimentation et de recherche sur la nordicité et les Chic-Chocs

Concrétisation de la phase 4 de développement d'Exploramer

Valorisation des quais

Le financement n’est pas acquis.

Pour le préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, ce document servira à démontrer aux bailleurs de fonds que la région partage une vision commune pour le développement touristique. L'élu croit ainsi que le plan saura convaincre les gouvernements de délier les cordons de la bourse.

« Admettons que la ministre du Tourisme regarde ce document-là, puis qu'elle voit qu'il y a une solidarité. Tout le monde tire dans le même sens [...]. On part vraiment avec une longueur d'avance quand on arrive pour rencontrer les hauts fonctionnaires, les décideurs pour aller chercher des subventions. » — Une citation de Guy Bernatchez, préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie

Le plan de développement touristique prévoit qu'une proportion d'environ 60 % du financement devrait être assumée par les gouvernements fédéral et provincial. Le dernier tiers devrait être financé par les promoteurs de la région, selon le directeur du projet d'élaboration du plan touristique, Éric Brisebois.

Le quai de Marsoui, situé en Haute-Gaspésie (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Celui qui est vice-président tourisme chez Raymond Chabot Grant Thornton ajoute qu'un comité de transition a été formé. Celui-ci aura le mandat de bien démarrer le travail de représentation et de création d'un organisme à but non lucratif qui, lui, prendra le relais pour s'assurer que les objectifs du plan de développement touristique seront atteints.

Ce qui va démarrer à partir des prochains jours avec le comité de transition, c'est de [rassembler] un peu d'argent pour structurer la stratégie de représentation, avoir des bons documents préparés, des budgets qui sont serrés, des plans d'affaires qui sont réalistes parmi les 44 projets qui ont été ciblés.

La région devra s'assurer que les projets respectent les enjeux de gestion du caribou montagnard. Photo : SEPAQ/Denis Desjardins

La MRC de La Haute-Gaspésie, l'une des plus dévitalisées du Québec, tient à ce plan de développement qui permettrait, selon elle, de soutenir jusqu'à 922 emplois durant la phase de création des projets.

Une fois ces derniers menés à terme, les différentes initiatives permettront de conserver 271 emplois, selon l'organisation.