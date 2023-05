80 acteurs du milieu culturel québécois de passage dans la région

Directrice générale de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean et coprésidente des réseaux de la culture du Québec, Gabrielle Desbiens s’est fait un plaisir d’accueillir ses homologues de partout en province à l’occasion de la 6e édition des grands rendez-vous de la culture.

Autour de 80 personnes ont réfléchi, échangé et discuté d’enjeux culturels sur deux jours, mercredi et jeudi.

Le réseau, c’est vraiment une organisation qui permet à ses membres d’évoluer ensemble, d’échanger sur nos pratiques, nos façons de faire. Les directrices et directeurs sont les administrateurs du conseil d’administration. Nos équipes travaillent ensemble, mais quand on a commencé à permettre à nos équipes de se rencontrer, de tisser des liens et d’échanger, évidemment ça crée un sentiment d’appartenance au réseau. Ça crée des relations humaines, et Dieu c’est que c’est important les relations humaines , a mis en contexte Gabrielle Desbiens, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Les dix membres de l’équipe de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean peuvent donc bénéficier des bonnes pratiques et du savoir-faire d’autres régions de la province et vice-versa.

« Les besoins des artistes et des organisations culturelles sont assez similaires. Il y a beaucoup plus de similitudes qu’on pense dans le mandat. Chaque Conseil régional de la culture a le mandat de formation, de veille, d’information, de concertation, de représentation et de soutien-conseil. » — Une citation de Gabrielle Desbiens, directrice générale, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il appartient à chaque région de mettre en œuvre ces cinq volets de la mission des conseils régionaux.

Pandémie

Les conséquences de la pandémie se font encore sentir sur la culture partout au Québec.

Je pense que la pandémie a fait que les jeunes publics sont très agiles sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Ils consomment minoritairement de la culture québécoise francophone. Les jeunes sont sur les plateformes. Les personnes plus âgées, la pandémie les a beaucoup affectées. Je pense qu’il y a encore une crainte de revenir et je pense aussi que des gens ne reviendront tout simplement pas. On voit une baisse dans certaines disciplines ou certains secteurs plus spécifiques. C’est vraiment un enjeu , remarque Gabrielle Desbiens.

La transition socio-écologique a aussi fait l’objet de discussions, sous l’angle du développement régional durable. Un atelier a eu lieu portant sur les changements qui ont un impact sur le rôle des organisations. Les enjeux de la pandémie sont revenus sur la table.

Il s’est passé une fracture. Est-ce une conséquence de la grande question des changements climatiques? Ce n’est pas encore défini, mais c’est sûr que c’est des questions sur lesquelles on devra se pencher , renchérit la directrice générale de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La culture est le quatrième pilier du développement durable, rappelle-t-elle.

Il y a différentes façons que le milieu culturel peut aider à trouver des solutions dans la créativité, à stimuler notre imaginaire. On est des acteurs de développement et on ne peut pas penser le développement sans voir la culture de façon transversale , dit-elle, ajoutant que ce qui a fait du bien aux gens en pandémie, ce sont les artistes.

Festivals

L’été est une saison importante en matière de culture dans la région. Gabrielle Desbiens fait valoir que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est le troisième pôle culturel québécois.

Chaque soir, on pourrait se demander : qu’est-ce que je fais? J’ai tellement le choix d’activités , lance-t-elle.

La région se démarque notamment en raison de la maturité et de la pensée numérique avancée, croit Gabrielle Desbiens. Des projets de médiation culturelle permettent aussi au Royaume de ressortir du lot.

