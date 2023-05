Un retour des campements de sans-abris : des autorités réfléchissent aux solutions

Alors que les températures augmentent, des sans-abris retournent vivre dans des tentes installées dans la région de Charlottetown. Des représentants de la ville et de la province ont discuté des défis liés au logement et à ces campements, lors d'une rencontre jeudi.

Ces itinérants étaient installés dans des refuges durant l’hiver.

Selon le maire de Charlottetown, Phillip Brown, l'une des suggestions formulées lors de la réunion jeudi était de créer un groupe de travail sur le logement. Photo : Radio-Canada / Tony Davis

Pour le maire de Charlottetown, Philip Brown, certaines pistes de solution pour éliminer l’itinérance dans la région de la capitale insulaire sont bien claires.

« Il faut construire plus de logements abordables, plus de logements sociaux, et je suis sûr que ce qu’on a fait aujourd’hui, c'est le début d’un processus. » — Une citation de Philip Brown, maire de Charlottetown

Un partenariat entre les municipalités avoisinantes figure aussi parmi ces possibles solutions.

Nous souhaitons que la ville de Charlottetown et les municipalités de Cornwall et de Stratford se mettent en équipe, et mettent sur pied un groupe qui se pourrait se concentrer sur les questions de logement abordable et la situation des sans-abris , ajoute le maire de Charlottetown Philip Brown.

La police et les pompiers de Charlottetown au campement de personnes sans-abri érigé sur le terrain appelé Charlottetown Event Grounds, le 22 décembre 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

La rencontre organisée par la ville de Charlottetown a rassemblé des membres du gouvernement provincial et des groupes communautaires, jeudi.

L’objectif était de trouver des solutions à long terme pour réduire l’itinérance.

La décentralisation des services de soutien offerts aux sans-abris ferait également partie de ces solutions.

Une idée réitérée par la députée d’opposition Karla Bernard.

« On doit trouver les façons de donner du pouvoir aux organisations communautaires, aux municipalités, et vraiment faire entendre leur voix au gouvernement. » — Une citation de Karla Bernard, députée verte

À l’heure actuelle, c’est à Charlottetown où ces services se retrouvent, dont le Community Outreach Centre.

En janvier dernier, un campement de sans-abri avait été démantelé à Charlottetown, et un refuge d’urgence sur la rue Parc avait accueilli une partie de ces itinérants pendant l’hiver.

La députée verte Karla Bernard se dit optimiste quant aux résultats que pourraient porter les discussions réalisées jeudi. Photo : Radio-Canada / Tony Davis

Les absents à la rencontre

Les sans-abris étaient absents à la rencontre tenue par la ville.

Le maire de Charlottetown, Phillip Brown, a déclaré que si d'autres réunions étaient organisées, les sans-abris seraient invités à y participer.

La députée verte, Karla Bernard, a rappelé que des discussions plus poussées avec la participation des personnes en situation d'itinérance devraient encore avoir lieu.

L’objectif de cette rencontre est de créer un espace sécuritaire pour que la prochaine fois, nous puissions inviter les sans-abris aux conversations , dit la politicienne.

Elle rappelle aussi qu’il faut passer rapidement à l’action, car la construction de logements abordables fait partie de la discussion depuis longtemps.

Karla Bernhard se dit quand même optimiste par rapport aux résultats de cette initiative de la ville.