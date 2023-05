Hydro-Québec devrait autoriser plus d’émondeurs à travailler près des lignes électriques

Le coroner Jean-Pierre Chamberland recommande ainsi à Hydro-Québec de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour accroître le nombre d’entrepreneurs en arboriculture autorisés à procéder à l'élagage de branches et à l’abattage d’arbres à proximité du réseau électrique.

L'entrepreneur Ange-Émile Durette, 73 ans, a été victime d’une décharge électrique en effectuant des travaux d’émondage sur un arbre situé près d’un fil électrique de 14 400 volts. L'accident s'est produit sur une propriété du boulevard Arthur-Buies Est, à Rimouski, le 10 mai 2022.

Le client qui a fait appel aux services de M. Durette n’a pas informé Hydro-Québec de son intention de vouloir élaguer un arbre lui appartenant , précise-t-on dans le rapport. Le coroner rappelle toutefois que les travaux de végétation prévus à moins de trois mètres de fils électriques doivent faire l'objet d'une demande adressée à la société d'État ou à un entrepreneur accrédité par cette dernière.

M. Durette était émondeur de métier depuis de nombreuses années. Son entreprise ne possédait toutefois pas l'accréditation d'Hydro-Québec pour opérer à proximité des lignes électriques.

« M. Durette aurait dû dire à son client et donneur d’ouvrage d’appeler Hydro-Québec pour que ce travail soit confié à un arboriculteur professionnel, membre de la Société internationale d’arboriculture du Québec et autorisé par Hydro-Québec pour faire les travaux et de refuser le mandat confié. »