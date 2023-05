Une embellie budgétaire permet à la STM de maintenir ses objectifs de service pour 2023

Grâce à des efforts de rationalisation financière et d’une augmentation du financement que lui verse l’ARTM, la Société de transport de Montréal (STM) annonce qu’elle sera en mesure d’offrir la bonification de ses services de bus et métro promise en 2023.

En conférence de presse vendredi, le président du conseil d'administration de la STM , Éric Alan Caldwell et la directrice générale de la Société, Marie-Claude Léonard, ont confirmé qu’en dépit des défis financiers rencontrés, l’offre de services actuelle sera non seulement maintenue, mais bonifiée tel qu'il était initialement prévu.

À compter de l’automne, des dizaines de départs supplémentaires seront ajoutés sur 75 circuits d’autobus – jusqu'à 30 % de départs additionnels sur certaines lignes, promet-on – tandis que l’offre de métro optimisée, actuellement en vigueur, sera maintenue, tout en permettant une marge opérationnelle en vue des grands événements estivaux , précise la STM .

Rappelons qu’en novembre dernier, la STM anticipait un manque à gagner de près de 78 millions de dollars dans ses finances pour l’année 2023.

Une situation financière difficile qui laissait poindre une réduction de l’offre de service plutôt que les augmentations de fréquence promises en 2023.

La STM avait d’ailleurs dû annoncer des coupures de 18 millions de dollars dans ses dépenses en février afin d’amortir le coup. Mais des fonds supplémentaires en provenance de Québec ont contribué à rétablir un certain équilibre dans les livres de la STM.

Québec à la rescousse

Selon, Marie-Claude Léonard, l'aide financière aux sociétés de transport apportée cette année par Québec a procuré à l' ARTM 39,4 millions de dollars de plus. Ce qui nous a permis, à la STM, d’aller chercher 26,5 millions de dollars additionnels cette année , a expliqué Mme Léonard.

Après la confirmation d’un financement additionnel de l’ ARTM [...], la mise en place d’un plan de réduction des dépenses de la STM et des économies réalisées grâce à l’optimisation de son offre de services dans les six derniers mois, la Société pourra clôturer son budget pour l’année 2023 de manière équilibrée , se réjouit la STM .

Équilibré est un grand mot dans la mesure où il manque encore 23,2 millions de dollars dans les livres de la STM pour boucler son budget 2023.

« Il reste un résiduel de 23,2 millions [...] ça devient un risque régional, un risque financier qui est pour la grande région métropolitaine qui est sous la gouverne de l' ARTM . » — Une citation de Marie-Claude Léonard, directrice générale de la Société de transport de Montréal

Bien sûr en tant que gestionnaire d'une société de transport, on va tout mettre en oeuvre pour réduire le plus possible les dépenses, mais si ce risque-là se matérialise, il n'est pas aux frais de la STM , a expliqué Mme Léonard.

Un achalandage toujours stable

Côté achalandage, le réseau de la STM se situait à 74 % de son niveau prépandémique dans la semaine du 24 avril dernier, ce qui correspond aux prévisions qui se situent entre 70 et 80 % pour la période. Ce qui est de bon augure pour l'automne prochain, estime Marie-Claude Léonard.

Cet automne, pour la rentrée, avec le retour au bureau, avec le retour de plus en plus d’étudiants, on peut revenir pour la première fois depuis le début de la pandémie à une offre de service telle que planifiée , a pour sa part souligné Éric Alan Caldwell.

Sécurité et propreté dans le métro

Les constables spéciaux ont fort à faire dans les couloirs et les stations du métro de Montréal. Photo : Radio-Canada

Cette embellie budgétaire permettra aussi à la société de transport d’améliorer la sécurité et la propreté dans le métro.

Le 4 mai dernier, la STM a d’ailleurs annoncé l'ajout de constables spéciaux dans les stations du réseau et l’instauration, d'ici l'été prochain, d'une nouvelle escouade de sécurité formée de 20 civils pour améliorer la qualité de l'expérience client.