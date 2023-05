Les 90 stations-zones , de 500 mètres carrés, seront déployées dans dix arrondissements de Montréal. Elles resteront en place au moins jusqu’en novembre 2023.

Elles vont permettre aux usagers du service d’autopartage de stationner les véhicules sur un plus vaste périmètre plutôt qu’à un endroit précis. Quelques minutes avant le début de la réservation, l’usager recevra l’emplacement du véhicule réservé sur son application mobile.

On sent un engouement sans précédent de la part des Montréalais et Montréalaises pour cette option de mobilité , a souligné la responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle. Ça donne plus de marge de manœuvre aux citoyens , a-t-elle résumé.

Faciliter l’ajout de véhicules dans le réseau

En juin dernier, l’entreprise connaissait un bond de 30 % de ses abonnés et peinait à répondre à la demande aux heures de pointe et la fin de semaine. En novembre, Communauto déplorait le fait que les longueurs administratives dans l’approbation de nouvelles places de stationnement ralentissent le service.

Le problème, c’est qu’il faut les trouver [et] négocier à la pièce chaque contrat, ce qui est compliqué , a expliqué le vice-président de l’entreprise, Marco Viviani, en entrevue au micro de Tout un matin sur les ondes d’ICI Première vendredi.

Les nouvelles stations-zones permettront de stationner les véhicules dans de plus grands secteurs et de les réserver à l’avance ou à la dernière minute, à la manière du service FLEX . Ce service permet de réserver une voiture de manière spontanée et de la stationner à n’importe quel endroit.

Le service « FLEX » permet de réserver de manière spontanée une voiture et de la stationner à n’importe quel endroit. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

FLEX est très utile quand on n’a pas pu réserver ou quand on a un déplacement à la dernière minute, mais si on veut prévoir à l’avance, ça devient compliqué , note M. Viviani.

Les véhicules Communauto disposent d’une vignette universelle qui permet de stationner les véhicules presque partout, un élément essentiel pour le volet FLEX . L’idée d’utiliser ces vignettes pour les véhicules en station a donc germé.

Cette façon de procéder ne nécessite pas de signalisation particulière en bordure de trottoir ni que la Ville ne monopolise des espaces de stationnements.

C’est extrêmement souple , a souligné le président et fondateur de Communauto, Robert Benoît, notamment sur l’emplacement des stations-zones et du nombre de véhicules dans chacune de ces zones.

Le président et fondateur de Communauto, Benoît Robert. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« Ça nous permet de rapprocher l’offre de la demande, ce qu’on n’était jamais capable de faire jusqu’à cette année. » — Une citation de Benoît Robert, président et fondateur de Communauto

M. Benoît assure que l'ajout de voitures dans les rues ne contribuera pas à la rareté du stationnement. Selon un sondage réalisé auprès des abonnés en février 2023, 83 % ne possèdent pas de voiture et environ 78 % disent avoir soit vendu leur véhicule, soit renoncé à en acheter un.

885 véhicules supplémentaires

L’entreprise compte ajouter 885 nouveaux véhicules à sa flotte, dont 710 d'ici la fin de l'été. Du lot, environ 350 seront dédiées aux nouvelles stations-zones , 660 seront en station fixe et 50 en mode FLEX .

À la fin de la saison estivale, le parc automobile de Communauto comptera 3500 véhicules.

Le président de l'organisation a révélé vendredi qu'il aurait souhaité en ajouter jusqu'à 1150. Depuis la mi-mars, une vingtaine de véhicules ont été mis en service et près de 150 autres le seront dans les prochaines semaines.

Sept nouveaux modèles s'ajoutent : Nissan Sentra, Nissan Kicks, Kia Forte 5, Kia Sportage, Chevrolet Bolt EV, Kia Sorento et Kia Carnival. Les deux derniers modèles permettent d’embarquer au moins sept personnes.

Les automobiles attendues l’année dernière pour soulager l’achalandage arrivaient au compte-gouttes en raison des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement. Sur les 800 véhicules commandés avant l’été 2022, 550 ont été livrés.

Dans les dernières années, le parc automobile augmente plus rapidement que la population générale à Montréal , a noté Sophie Mauzerolle. Les véhicules sont de plus en plus gros, de plus en plus lourds, de plus en plus nombreux et ça entraîne toutes sortes d’enjeux de sécurité sur notre territoire.

Un service populaire dans les quartiers centraux

Les stations-zones , qui ont fait l’objet d’un projet pilote dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal cet hiver,seront d’abord étendues aux arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Stations-zones par arrondissement Plateau-Mont-Royal : 21 zones

Rosemont–La-Petite-Patrie : 11 zones

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve : 7 zones

Ville-Marie, Sud-Ouest, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Verdun, Ahuntsic-Cartierville et Outremont s’ajouteront par la suite.

Ce sont près de 12 % des ménages montréalais qui utilisent Communauto, mais la popularité du service est concentrée dans les quartiers centraux.

Par exemple, le tiers des ménages du Plateau-Mont-Royal y sont abonnés, pour seulement 3 % des résidents de Ville-Saint-Laurent.

Pourcentage des ménages abonnés Plateau-Mont-Royal : 33 %

Rosemont–La-Petite-Patrie : 19 %

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve : 26 %

Deux facteurs expliquent ce constat, selon Marco Viviani : une meilleure offre de transport en commun dans les secteurs centraux et un accès plus facile à des services de proximité.

Marco Viviani, vice-président de Communauto (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, Communauto a annoncé vendredi avoir étendu le territoire FLEX à l'arrondissement de Lachine et de jusqu'au cégep Marie-Victorin dans l'arrondissement de Montréal-Nord.

Communauto propose des véhicules en station qui disposent de places de stationnement réservées depuis 1994 et possède un parc de plusieurs milliers de véhicules à Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke, ainsi que dans 11 villes ailleurs au Canada et à Paris.

Avec les informations de Maud Cucchi