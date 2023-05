Une saison touristique compromise pour des commerçants de Baie-Saint-Paul

Un peu plus d’une semaine après la crue de la rivière du Gouffre à Baie-Saint-Paul, les sinistrés constatent encore les conséquences qu’auront les inondations à plus long terme. Pour certains entrepreneurs, en plus de voir leur maison ravagée, c’est aussi leur gagne-pain qui s'envole pour plusieurs mois.

C'est le cas d'artistes et de propriétaires de gîtes touristiques, des travailleurs autonomes qui normalement tirent leurs revenus pendant l’été.

C’est une grosse partie de nos revenus, en plus la saison touristique commence bientôt, même le lendemain de l'inondation on était complet donc fallait appeler tous les gens pour annuler et là on annule le mois de mai, juin et juillet, on n’a pas le choix , se désole Mario Jean, propriétaire du Gîte Fleury.

« Si cette maison-là est viable, moi je dis que ça va prendre au moins un an avant que ce soit tout fait. Tout est détruit à l’intérieur, tout. » — Une citation de Mario Jean, propriétaire du Gîte Fleury

Même son de cloche du côté de Frédérick Tremblay, un artiste peintre, propriétaire de l’atelier-boutique Lafabriq, qu’il opère à même sa demeure. Il ne croit pas pouvoir rouvrir cet été. Il y a un manque à gagner pour la saison touristique qui s'en vient. J'espère que le gouvernement va faire en sorte qu'on ait des indemnités à ce niveau-là , soutient-il.

Frédérick Tremblay, artiste et propriétaire de l’atelier-boutique Lafabriq Photo : Radio-Canada

Il y a effectivement des compensations gouvernementales prévues pour les maisons et les résidences, mais pour ce qui est des pertes de revenus liées aux annulations et à la saison touristique à venir, c’est encore incertain.

« Ce n’est pas juste notre maison qui a été touchée, c’est vraiment notre vie professionnelle. Comme travailleur autonome, on trouve qu'on n’a pas grand programmes adaptés. » — Une citation de Frédérick Tremblay

Même pour ce qui touche seulement la partie résidentielle, l’incertitude plane. Ils nous ont juste dit que ça peut prendre trois semaines, un mois pour que quelqu'un vienne évaluer la maison pour savoir si on reconstruit, on démolit ou on est exproprié. Aucune idée , s’inquiète Mario Jean.

Mario Jean montre le niveau que l'eau a atteint lors des inondations. Photo : Radio-Canada

C’est un gros stress financier, dans la tête, dans le cœur et physiquement aussi, on est vidé , poursuit le propriétaire du Gîte Fleury. Les deux espèrent que des programmes mieux adaptés à leur réalité seront mis sur place.

Ça va être difficile pour un bout, une chance qu'on a de l'aide de nos parents puis des amis aussi , laisse tomber Frédérick Tremblay.

Avec les informations de Guylaine Bussière.